Ртуть в машине нашли работники минского СТО

Новости Беларуси. Довольно неожиданную находку обнаружили работники одной из столичных СТО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время ремонта системы отопления легкового автомобиля они заметили вещество, похожее на ртуть. Прибывшие на место сотрудники службы химической и радиационной защиты МЧС извлекли 50 граммов опасного вещества.





Оно помещено на склад до момента утилизации. Загрязнения окружающей среды не произошло. Автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю.