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Ртуть в машине нашли работники минского СТО
Новости Беларуси. Довольно неожиданную находку обнаружили работники одной из столичных СТО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время ремонта системы отопления легкового автомобиля они заметили вещество, похожее на ртуть. Прибывшие на место сотрудники службы химической и радиационной защиты МЧС извлекли 50 граммов опасного вещества.
Оно помещено на склад до момента утилизации. Загрязнения окружающей среды не произошло. Автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю.
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Новости Беларуси. Довольно неожиданную находку обнаружили работники одной из столичных СТО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время ремонта...
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