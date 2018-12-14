|
В Минске разыскивают пенсионера, потерявшего 1500 рублей
Новости Беларуси. В Минске разыскивают пожилого мужчину. В одном из минских магазинов он потерял 1500 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас деньги ждут владельца в Ленинском РУВД. Если вы узнали его на фото, просьба сообщить об этом в милицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске разыскивают пожилого мужчину. В одном из минских магазинов он потерял 1500 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)