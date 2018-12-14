Мой (не)бюджетный участок: «Вложили 500 рублей, зато летом каждый день съедали по 3 литра клубники»

Сегодня, 15 декабря, мы заканчиваем принимать истории на к онкурс «Мой (не)бюджетный участок» . Так что у самых заядлых дачников-огородников еще есть шанс посчитать свои расходы и доходы на прошедший сезон и побороться за возможность выиграть денежный приз в 300 рублей. А этой суммы, как рассказали некоторые наши конкурсанты , вполне хватает, чтобы купить все-все семена на будущий сезон и не только!





А сегодня мы публикуем рассказ Екатерины из Гродно.

— Мы — обычная среднестатистическая семья. Супруг, я и двое детей, которым на сегодняшний день пять и два с половиной года. У родителей мужа свой дом и большой участок, где, собственно говоря, и можно ставить эксперименты.

Сельское хозяйство — удовольствие дорогое. Мы это знали, но, как показал опыт, знания оказалось недостаточно. Вообще идея вырастить собственную клубнику появилась давно. Я эту ягоду люблю со страшной силой и хотелось не только вдоволь есть ее летом, но и сделать какой-никакой запас на зиму. А поскольку люблю клубнику не только я, запас требуется изрядный.

На самом деле сложно оценить все затраты. Если с финансовыми просто, достаточно собрать чеки, то что делать со временем и силами, затраченными на перекопку поля, создание гряд, прополку, посадку или ту же подрезку усов-листьев?

Итак, попробуем хотя бы по финансам.

Свекры живут в 140 км от Гродно, но бываем мы у них часто, да и все лето я с детьми провожу в деревне, а потому топливо в затраты не включаю.

Участок большой, место для клубники нашлось, с навозом в деревне тоже проблем нет. А вот рассаду решили брать в питомнике, поскольку хороший посадочный материал — залог успеха. Из имеющихся в Беларуси предприятий, мы выбрали СООО «Клубника Плантс», которое специализируется именно на выращивании рассады. Работают они, по-моему, со многими хозяйствами Беларуси, да и не только Беларуси, поставляя рассаду-фриго в промышленных масштабах. Частникам с малыми партиями тоже не отказывают.

Из имевшихся в прайсе сортов был выбрал голландский раннеспелый Элиане, который обещал крупную сладкую ягоду. В ящике — 500 шт (меньше фасовку не делают), цена единицы — 40 копеек (на 2017 г).

Высадка проводилась на черный спанбонд, что в дальнейшем значительно облегчило прополку. На спанбонд ушло 40 руб, и еще 20 — на тонкий белый, которым укрыли посадки, поскольку апрель 2017 выдался прохладным. Сняли его только в начале мая, когда появились первые цветы.





Перед посадкой клубнику замачивали в растворе стимулятора, но «Рибав» у меня в цветочной аптечке присутствует всегда, расход у него низкий, поэтому считать смысла нет. В ямки добавляли специальное гранулированное органоминеральное удобрение. Расход его 8−10 г на куст, ушло два пакета по 7 руб.

После начала цветения были использованы препарат «Завязь», собственно увеличивающий количество завязи, и системный инсектицид, предотвращающий массовое размножение клубничного долгоносика. Вместе — 5 руб.

В качестве дополнительного оборудования приобрели узкую лопатку, которой удобно вырубать одуванчики из лунок (20 руб.) и помповый опрыскиватель на 5 л. (50 руб.)

Что касается урожая, то был он в первый год довольно скромным, порядка 100−150 г с куста. Однако в течение месяца у нас на столе была свежая клубника, что весьма и весьма радовало и меня, и детей.

После прекращения плодоношения заботы и траты не прекратились. Впереди ждала обрезка старых листьев, прополка, потому как даже на спанбонде сорняки прорастают, и удаление лишних усов. Сорт оказался довольно плодовитым, и усы приходилось обрезать каждую неделю. При этом около 200 штук мы укоренили, развивая плантацию. Их можно отнести к доходу исходя из номинальной стоимости в 40 коп. (или, если брать точно такой же сорт, к примеру, в Материке или другом сетевом магазине, то цена его варьируется 1,5−2 руб.).

В конце июля проводилась обработка системным фунгицидом (1,5 руб.) и подкормка, чтобы кусты набрали массу и заложили цветочные почки, а с ними и потенциал урожая на следующий год. Использовали концентрат конского навоза, а в августе, при подготовке к зимовке — минеральное удобрение «Фертика-осень», которое содержит повышенную концентрацию калия и фосфора. В сумме порядка 25 руб.

Итого, за 2017 г. расход составил 375,5 руб, в плюсе — 50 кг клубники при средней цене в сезон 3−4 руб. и 200 молодых кустов (от 230 до 600 руб. по рыночным ценам). К сожалению, определить точную стоимость сложно, поскольку в реальности и рассада, и клубника не продавались.





В это же время пришла мысль развивать клубничное дело и дальше. Мы решили попробовать ремонтантный сорт, чтобы быть с клубникой до самой осени. Для расширения потребовалось вскопать часть участка, где давно ничего, помимо сорняков, не росло.

Для этих целей приобретена была лопата Fiskars — 25 руб.

И вновь: ящик рассады ремонтантного сорта Сент Андреас, 500 шт. по 45 коп.

Спанбонд — 40 руб. Рассаду укрывали спанбондом, приобретенном в прошлом году, и то недолго. Весна в 2018 г. выдалась ранней и теплой.

Удобрение для посадки — 15 руб.

Удобрение жидкое для подкормки старых кустов — смесь концентрата конского навоза (3 руб) и гуматов, которых ушло на всю плантацию 8 бутылок (по 4,5 руб).

Обработка системным фунгицидом Превикур Энерджи — 12 руб.

При появлении первых бутонов — системным инсектицидом — 3 руб.

Внекорневая минеральная подкормка — удобрение «Лифдрип» (1,3 руб) и «Наноплант» (4 руб.). К сожалению, одного конского навоза недостаточно, поскольку при активном росте из почвы вымываются именно минеральные вещества, которых из навоза не восстановить. Поэтому внекорневые подкормки проводили еженедельно до момента, когда ягода начала наливаться. В промышленном производстве подкармливают клубнику и во время вызревания, и, особенно, после сбора первой волны ягод, иначе процент ягоды первого класса значительно уменьшается. Мы же не решились. В принципе промышленное выращивание требует препаратов совсем других классов опасности, и обработок куда более плотных, в противном случае имеется риск остаться не только без урожая, но и без самой плантации. К сожалению, клубника — ягода довольно капризная.

Тогда же дополнительно подкармливали кусты концентратом гуминовых кислот, полученных из бурого угля (12 руб). Это не совсем удобрение, скорее по последним исследованием гуматы способствуют повышению устойчивости растений к болезням, а еще снижают концентрацию нитратов в плодах.





На сей раз урожай был куда более обильным. Старые кусты раннеспелой клубники щедро давали ягоду. Несколько подпортила дело сухая погода, т.к. даже ежедневного полива было недостаточно. Несколько хороших дождей исправили бы дело, но… вместо этого приобрели дополнительный шланг и насадку-дождеватель Karcher OS 5.320 SV (135 руб. за все). Насадка дорогая, зато изрядно экономит время. Достаточно поставить на грядки и время от времени менять местоположение.

Каждый день семьей съедалось 3-литровое ведро клубники. Остальное ушло в заморозку. К концу лета клубникой был загружен весь морозильник на 250 л. Вес, честно говоря, не считали. Но при цене на замороженную клубнику в 10−12 руб. за кг, думаю, наши траты вполне окупились. Часть ягод ушла на варенье и компоты, часть — на угощение соседей и друзей.

Плюс, несмотря на молодость, кусты ремонтантного сорта плодоносили до конца октября. Вкусовые качества у нее, конечно, несколько отличаются, эта ягода куда более плотная и не такая сладкая, но меньшей популярностью не пользовалась. Да и с учетом того, что с конца июля клубника из продажи исчезает, с ремонтантной стоит повозиться.

И вновь же, по окончании плодоношения — удобрение азотным удобрением (3 руб.) и гуматами (остатки суперконцентрата) и внекорневые подкормки. Перед уходом на зиму — обработка фунгицидом (3 руб.) и инсектицидом. Обрезка листьев. Удаление усов. К сожалению, свободное место закончилось, поэтому в рассаде на этот год необходимости не было. Вот через год предстоит переносить часть плантации, но на сей раз нам не придется тратиться на рассадочный материал, что, впрочем, не исключает расходов на покупку поддонов для укоренения, земли и правильной химии. Но это — в будущем. А что касается года минувшего, то расходы составили 517,3 руб. Доходы же подсчитать крайне затруднительно.

В целом все траты можно разделить на две группы: расходные материалы, к примеру, удобрения или фунгициды, которые приходится покупать на каждый сезон, и оборудование. Тот же осциллирующий дождеватель великолепно поливает не только клубнику, но и огурцы, и газон, а хорошая лопата всегда в хозяйстве пригодится. Поэтому, полагаю, рано или поздно хороший инструмент себя в любом случае окупит, если не урожаем, то временем и силами, которые сбережет для вас.

Подводя итог, хотелось бы сказать: сельское хозяйство требует не только денег, но и сил. Нельзя отложить полив или прополку, дожидаясь свободного времени, нельзя повременить с обработкой или подкормкой. А еще во многом зависит от погоды. С дождями появляются гнили, при отсутствии их сохнут и мельчают ягоды. Здесь важно все. А результат далеко не всегда оправдывает затраты.

С другой стороны, у меня есть неплохой зимний запас вкуснейшей клубники. Стоит оно того или нет, каждый пусть решает для себя.