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В Минске продают макароны, которых на минимальную зарплату выйдет только 10 кило

15.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В одном из магазинов Минска продается итальянская паста по 14,99 рубля за полкилограмма. Мы подсчитали, что на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, таких макарон можно купить всего 10 кило.


К слову, дорогие макароны продают и в обычных супермаркетах. На полках можно найти пасту по 11 рублей за 500 граммов, то есть 22 рубля за килограмм.

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Теги: Минск
 
 
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Итальянская паста расфасована в коробки по 500 граммов. Упаковка стоит 14,99 рубля.
 
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