В Минске продают макароны, которых на минимальную зарплату выйдет только 10 кило

В одном из магазинов Минска продается итальянская паста по 14,99 рубля за полкилограмма. Мы подсчитали, что на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, таких макарон можно купить всего 10 кило.





К слову, дорогие макароны продают и в обычных супермаркетах. На полках можно найти пасту по 11 рублей за 500 граммов, то есть 22 рубля за килограмм.