Прямые линии в Вороновском районе





17 декабря с 9.00 до 10.00 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.

17 декабря с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович ДИЦ по телефону 2-19-72 проведет прямую линию по вопросам транс-портного обеспечения, движения автобусов.

18 декабря с 11.00 до 13.00 начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Иванович Синявский проведет прямую линию по телефону 8-0152-79-71-86.

19 декабря с 10.00 до 11.00 главный врач УЗ «Вороновская центральная районная больница» Александр Валерьевич АНУФРИЕВ по телефону 4-46-00 проведет прямую линию по вопросам медицинского обеспечения, здравоохранения.