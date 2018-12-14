Расизм на конкурсе красоты. Американка затравила азиаток

Мисс США Сара Роуз Саммерз во время подготовки к конкурсу «Мисс Вселенная» оскорбила участниц из Вьетнама и Камбоджи: она высмеяла в соцсетях их незнание английского языка. После того как пользователи соцсетей обвинили американку в травле девушек, она была вынуждена извиниться, рассказывает Gazeta.ru

Королева красоты США 2018 года, 24-летняя Сара Роуз Саммерс, была вынуждена публично извиняться за расистские комментарии в адрес участниц конкурса «Мисс Вселенная» из Вьетнама и Камбоджи. «Мисс США», которая наравне с другими победительницами региональных состязаний красавиц сейчас готовится к финалу «Мисс Вселенной» в Бангкоке, выложила в соцсети ролик, в котором вместе с Валерией Моралес из Колумбии и Франческой Ханг из Австралии насмехается над девушками из Юго-Восточной Азии из-за того, что они не говорят по-английски.

Решив обсудить других участниц, девушки спародировали вьетнамский акцент Мисс Вьетнам Ххен Нье, после чего Сара Роуз Саммерс сказала: «Она утверждает, что говорит по-английски, и ты пытаешься с ней беседовать, задаешь вопрос, а она так…» — в этом месте красавица из Небраски улыбается, изображая улыбку девушки из Вьетнама, которая желает проявить дружелюбие, но ничего не может сказать.

Позже в разговоре с изданием TMZ мать Сары Роуз Саммерс, Дезире, заявила, что слова ее дочери были вырваны из контекста. «Она ни в коем случае не хотела навредить. В ней нет ни капли злобы», — сказала Дезире Саммерс. Что же касается того, что девушка пародировала Мисс Вьетнам, мать конкурсантки предположила, что та просто изображала, как ведет себя Мисс Вьетнам, когда не понимает, что ей говорят. «Она не пыталась высмеять ее», — сказала Дезире Саммерс.

Через некоторое время Сара Роуз Саммерс опубликовала извинение в своем инстаграме. «В момент, когда я хотела выразить восхищение смелостью некоторых моих сестер, я сказала то, что, как я теперь понимаю, могло быть воспринято как неуважение, и я прошу прощения». Она также написала, что была бы благодарна за возможность обсудить сложившуюся ситуацию с девушками из Вьетнама и Камбоджи.

Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет 16 декабря в Бангкоке.