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Минус 3 кг за неделю. Как наша читательница худеет к Новому году, чтобы влезть в любимое платье

15.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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В начале месяца мы предложили одной из читательниц принять вызов — под контролем тренера похудеть к Новому году и влезть в платье своей мечты. Ольга заявила, что готова на все и «сама даст нам в руки револьвер, если не будет слушаться тренера».

Всю неделю Оля занималась ЭМС-тренировками (электростимуляция мышц) и придерживалась схемы питания, которую для нее составила тренер Екатерина Островская.

Тренер Екатерина Островская

Давайте посмотрим, к чему Оля пришла за эту неделю и что ждет ее впереди.

— Прошла неделя после начала проекта, а наша участница уже похудела на 3 килограмма. Вот это стремление выжить на контрольном взвешивании! — смеется Екатерина. — На этой неделе мы добавим домашние тренировки, в которых сделаем акцент на области живота: именно там наша главная проблема. Также Олю ждут тренировки в инфракрасной сауне и поход в бассейн на аквааэробику.

Питание на неделю мы оставляем такое же, только после обеденного времени убираем углеводы. Напоминаю, углеводы (каши) употребляем только утром! На обед и ужин: белок (мясо, рыба, яйца) и клетчатка (салаты, овощи и т. д).


Напоминаем, какое сейчас меню у Оли:

Завтрак:

  • Стакан воды с лимоном за 20 минут до завтрака;
  • Клетчатка (свежие овощи или в сухом виде);
  • Сложные углеводы (овсяная каша, гречневая, чечевица);
  • Отварное яйцо;
  • Чай без сахара.

Обед:

  • Свежий салат, заправленный оливковым маслом;
  • Овощные супы (без мяса);
  • Паровые котлетки, мясное рагу, запеченная рыба + любой гарнир: тушеные овощи, овощное рагу и т.д.

Перекус:

  • Йогурт без подсластителя с жирностью не более 2%.

Ужин:

  • Свежий салат (айсберг, капуста пекинская, белокочанная, листья салата, огурцы, помидоры, перец, авокадо — все, что любите), заправленный соком лимона, горчицей (по желанию);
  • Говяжий язык, отварная или запеченная курица, индейка, говядина, рыба.

Делимся с вами небольшим, но очень действенным комплексом для избавления от «спасательного круга» на животе. Именно так будет тренироваться дома Оля:

Упражнение 1

Исходное положение: лежа на полу. На выдохе отрываем лопатки от коврика и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−30 раз.


Упражнение 2

Исходное положение: лежа на спине. На выдохе подтягиваем левый локоть к правому колену, возвращаемся в исходное положение, а потом меняем сторону. Повторяем 20−30 раз.


Упражнение 3

Исходное положение: лежа на спине. Одновременно отрываем от пола лопатки и ноги, делаем выдох, возвращаемся в исходное. Повторяем 15−20 раз.


Упражнение 4

Исходное положение: руки за головой либо под ягодицами; поясница прижата, носочки натянуты. Крутим велосипед!


Упражнение 5

Исходное положение: лежа на спине, ноги подняты вверх. На выдохе отрываем корпус от коврика, а потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.


Присоединяйтесь к нашим тренировкам: в конце концов, до Нового года осталось (понять, как жить дальше) еще две недели, и мы в вас верим!

 
 
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Всю неделю Оля занималась ЭМС-тренировками (электростимуляция мышц) и придерживалась схемы питания, которую для нее составила тренер Катерина Островская. А что ее...
 
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