Минус 3 кг за неделю. Как наша читательница худеет к Новому году, чтобы влезть в любимое платье

В начале месяца мы предложили одной из читательниц принять вызов — под контролем тренера похудеть к Новому году и влезть в платье своей мечты . Ольга заявила, что готова на все и «сама даст нам в руки револьвер, если не будет слушаться тренера» .

Всю неделю Оля занималась ЭМС-тренировками (электростимуляция мышц) и придерживалась схемы питания, которую для нее составила тренер Екатерина Островская.

Тренер Екатерина Островская





Давайте посмотрим, к чему Оля пришла за эту неделю и что ждет ее впереди.

— Прошла неделя после начала проекта, а наша участница уже похудела на 3 килограмма. Вот это стремление выжить на контрольном взвешивании! — смеется Екатерина. — На этой неделе мы добавим домашние тренировки, в которых сделаем акцент на области живота: именно там наша главная проблема. Также Олю ждут тренировки в инфракрасной сауне и поход в бассейн на аквааэробику.

Питание на неделю мы оставляем такое же, только после обеденного времени убираем углеводы. Напоминаю, углеводы (каши) употребляем только утром! На обед и ужин: белок (мясо, рыба, яйца) и клетчатка (салаты, овощи и т. д).





Напоминаем, какое сейчас меню у Оли: Завтрак: Стакан воды с лимоном за 20 минут до завтрака;

Клетчатка (свежие овощи или в сухом виде);

Сложные углеводы (овсяная каша, гречневая, чечевица);

Отварное яйцо;

Чай без сахара. Обед: Свежий салат, заправленный оливковым маслом;

Овощные супы (без мяса);

Паровые котлетки, мясное рагу, запеченная рыба + любой гарнир: тушеные овощи, овощное рагу и т.д. Перекус: Йогурт без подсластителя с жирностью не более 2%. Ужин: Свежий салат (айсберг, капуста пекинская, белокочанная, листья салата, огурцы, помидоры, перец, авокадо — все, что любите), заправленный соком лимона, горчицей (по желанию);

Говяжий язык, отварная или запеченная курица, индейка, говядина, рыба.

Делимся с вами небольшим, но очень действенным комплексом для избавления от «спасательного круга» на животе. Именно так будет тренироваться дома Оля:

Упражнение 1

Исходное положение: лежа на полу. На выдохе отрываем лопатки от коврика и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−30 раз.





Упражнение 2

Исходное положение: лежа на спине. На выдохе подтягиваем левый локоть к правому колену, возвращаемся в исходное положение, а потом меняем сторону. Повторяем 20−30 раз.





Упражнение 3

Исходное положение: лежа на спине. Одновременно отрываем от пола лопатки и ноги, делаем выдох, возвращаемся в исходное. Повторяем 15−20 раз.





Упражнение 4

Исходное положение: руки за головой либо под ягодицами; поясница прижата, носочки натянуты. Крутим велосипед!





Упражнение 5

Исходное положение: лежа на спине, ноги подняты вверх. На выдохе отрываем корпус от коврика, а потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.





Присоединяйтесь к нашим тренировкам: в конце концов, до Нового года осталось (понять, как жить дальше) еще две недели, и мы в вас верим!