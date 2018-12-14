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Минус 3 кг за неделю. Как наша читательница худеет к Новому году, чтобы влезть в любимое платье
В начале месяца мы предложили одной из читательниц принять вызов — под контролем тренера
Всю неделю Оля занималась ЭМС-тренировками (электростимуляция мышц) и придерживалась схемы питания, которую для нее составила тренер Екатерина Островская.
Давайте посмотрим, к чему Оля пришла за эту неделю и что ждет ее впереди.
— Прошла неделя после начала проекта, а наша участница уже похудела на 3 килограмма. Вот это стремление выжить на контрольном взвешивании! — смеется Екатерина. — На этой неделе мы добавим домашние тренировки, в которых сделаем акцент на области живота: именно там наша главная проблема. Также Олю ждут тренировки в инфракрасной сауне и поход в бассейн на аквааэробику.
Питание на неделю мы оставляем такое же, только после обеденного времени убираем углеводы. Напоминаю, углеводы (каши) употребляем только утром! На обед и ужин: белок (мясо, рыба, яйца) и клетчатка (салаты, овощи и т. д).
Делимся с вами небольшим, но очень действенным комплексом для избавления от «спасательного круга» на животе. Именно так будет тренироваться дома Оля:
Упражнение 1
Исходное положение: лежа на полу. На выдохе отрываем лопатки от коврика и возвращаемся в исходное положение. Повторяем 20−30 раз.
Упражнение 2
Исходное положение: лежа на спине. На выдохе подтягиваем левый локоть к правому колену, возвращаемся в исходное положение, а потом меняем сторону. Повторяем 20−30 раз.
Упражнение 3
Исходное положение: лежа на спине. Одновременно отрываем от пола лопатки и ноги, делаем выдох, возвращаемся в исходное. Повторяем 15−20 раз.
Упражнение 4
Исходное положение: руки за головой либо под ягодицами; поясница прижата, носочки натянуты. Крутим велосипед!
Упражнение 5
Исходное положение: лежа на спине, ноги подняты вверх. На выдохе отрываем корпус от коврика, а потом возвращаемся в исходное положение. Повторяем 15−20 раз.
Присоединяйтесь к нашим тренировкам: в конце концов, до Нового года осталось (понять, как жить дальше) еще две недели, и мы в вас верим!
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Всю неделю Оля занималась ЭМС-тренировками (электростимуляция мышц) и придерживалась схемы питания, которую для нее составила тренер Катерина Островская. А что ее...
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