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Предприниматель, который создал стартап в 26 лет, рассказывает о своем опыте

15.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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32-летний бизнесмен Андреас Квиатковски из Дюссельдорфа создал два успешных проекта: планировщик для смартфонов Eisenhower и агентство по разработке приложений Rheinfabrik. В начале 2018 года он открыл стартап SoundReply, где работают над новейшей технологией, которая позволит людям вступать в диалог с машинами. Предприниматель рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы работать в стартапе, и нужно ли высшее образование в сфере IT.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Как вы придумали идею для своего первого стартапа?

— На прошлом месте работы проводили семинар по тайм-менеджменту, где рассказывали, как лучше распланировать напряженный рабочий день. После этого я решил поискать приложения для смартфонов, которые могли бы облегчить жизнь, но не нашел ни одного с таблицами. Так мы с другом решили создать собственное приложение Eisenhower. Тогда я работал в одном стартапе в Германии и только начал окунаться в эту сферу: читал блоги, слушал подкасты, в которых молодые предприниматели рассказывали свои истории. Меня это очень впечатлило.

— Когда вы создали Eisenhower, вам было 26 лет. Как можно отличить хорошую идею для бизнеса от плохой?

— Допустим, к вам пришла идея для стартапа. Теперь нужно придумать ее уменьшенную версию и получить как можно больше отзывов: поговорить с потенциальными клиентами. Иногда лучше вообще не иметь конкретной идеи. Например, мы открыли SoundReply в январе 2018 года с мыслями о том, что хотим сделать нечто, связанное с речью и искусственным интеллектом. Тогда мы узнали у 30 компаний в сфере машино- и автомобилестроения, какого программного обеспечения им не хватает. Это и нужно делать — как можно раньше выйти из офиса и переговорить с возможными клиентами.

— Существует несколько голосовых ассистентов, например, Siri от компании Apple или Alexa от Amazon. Чем SoundReply отличается от них?

— На самом деле, мы не конкуренты Siri или Alexa. Они отработали процесс распознавания речи, а у нас совсем другая задача. Наши клиенты могут оснастить автомобили и другие механизмы так, что они заговорят. Это не просто голосовой ассистент, а способный вести диалог подсказчик, который поможет выполнить проверки, знает наизусть инструкцию по эксплуатации. До этого мы не могли общаться с машинами, а теперь они стали нашими коллегами.

Мы тестируем разработку с Porsche. Представьте, вы садитесь в спортивный автомобиль, а он дает вам подсказки по управлению. Кроме того, у нас есть пилотные проекты на производстве и с одной железнодорожной компанией. Поезд будет советовать, как проехать конкретный участок пути, или оповестит о поломках, которые неизбежно случаются хотя бы раз в день. Обсуждать, можно ли ехать дальше, поезд тоже будет с машинистом.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы работать в стартапе?

— В нашем случае нужно уметь не только программировать, но и работать с большими объемами информации: к примеру, придется изучать инструкции к механизмам и разбираться в машиностроении. Проявлять инициативу, болеть за свое дело, быть готовым помочь. В стартапах, как и в футболе, всегда востребованы командные игроки.

— А высшее образование сегодня обязательно в сфере IT?

— Пока в команде разработчиков SoundReply ни у кого нет высшего образования. Наш самый талантливый программист дважды бросал учебу, другой — планирует скоро выпуститься. Я учился на отделении экономической информатики. Главное в этом деле — быть готовым получать новые знания. Инструменты, которыми сейчас пользуются программисты, не описаны в университетских учебниках.

— Каким человеком нужно быть, чтобы основать свое дело?

— Выносливым оптимистом. Будьте готовы к тому, что придется много работать. Известные компании создали не вундеркинды, а те, кто непрерывно трудятся.

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Предприниматель рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы работать в стартапе, и нужно ли высшее образование в сфере IT.
 
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