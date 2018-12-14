На Евроигры-2019 начали продавать билеты

Стартует продажа билетов на Европейские игры 2019, сообщает «МИР 24». Их стоимость от трех до 25 долларов. Купить пока можно будет лишь на официальном сайте Игр.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах.