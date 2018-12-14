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На Евроигры-2019 начали продавать билеты

15.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Стартует продажа билетов на Европейские игры 2019, сообщает «МИР 24». Их стоимость от трех до 25 долларов. Купить пока можно будет лишь на официальном сайте Игр.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах.

Сейчас идут последние приготовления к спортивному празднику. На обновленных стадионах гостей встретит символ международных соревнований – лисенок Лесик. При подготовке к Играм в Беларуси используют опыт организаторов Олимпиады и чемпионата мира по футболу в России.



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Теги: Минск
 
 
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Их стоимость от трех до 25 долларов. Игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня следующего года.
 
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