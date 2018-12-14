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На Евроигры-2019 начали продавать билеты
15.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Стартует продажа билетов на Европейские игры 2019, сообщает «МИР 24». Их стоимость от трех до 25 долларов. Купить пока можно будет лишь на официальном сайте Игр.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах.
Сейчас идут последние приготовления к спортивному празднику. На обновленных стадионах гостей встретит символ международных соревнований – лисенок Лесик. При подготовке к Играм в Беларуси
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Их стоимость от трех до 25 долларов. Игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня следующего года.
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