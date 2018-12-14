Роль каждого сложно переоценить

1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. И все это время ежедневным самоотверженным трудом свой вклад в ее развитие и процветание вносили простые люди.

В преддверии 100-летия образования БССР «Авангард» рассказывает о тружениках Будакошелевщины, которым довелось строить молодую страну. Сегодня наш рассказ о заслуженных работниках ОАО «УваровичиЭлит».

На молодость Михаила КАБАЕВА, как и большинства его сверстников, выпали нелегкие испытания. Он хорошо помнит тяжелые военные и послевоенные годы, полные лишений и голода. Война словно катком прошлась по его семье. Двое старших братьев так и не вернулись с фронта. Его отец Иван Леонтьевич, работник совхоза «Уваровичи» и член партии, побывал во вражеском плену, что дало о себе знать: здоровье было подорвано. После войны он прожил недолго, и заботы о семье легли на плечи матери.





– Детства у нас как такового и не было. Сколько себя помню, мы с ранних лет работали, помогали родителям управляться с домашними делами. После семи классов пошел работать в совхоз. Мое усердие и трудолюбие заметили и отправили учиться в школу механизации сельского хозяйства №8 в Бобруйске. Потом была учеба в Краснобережском техникуме. В общей сложности родному хозяйству я посвятил 45 лет своей жизни. Начинал работать еще мальчишкой, водил лошадей, был прицепщиком, трактористом, шофером, бригадиром комплексной бригады и вырос до начальника производственного участка, – вспоминает свою трудовую биографию Михаил Иванович. – Мое стремление и усердие в работе никогда не оставалось незамеченным. Меня неоднократно поощряли различными грамотами и наградами. Хорошим подарком от руководства сельхозпредприятия при выходе на заслуженный отдых стал мотоцикл. Мы твердо знали, что наши старания и усердие в работе являются гарантом процветания родного хозяйства, которое в ту пору было в числе передовых не только в районе и области, но и стране.

Михаил Кабаев за успехи в труде награжден многочисленными памятными знаками, среди которых Ударник X и XII пятилеток, также он неоднократный победитель соцсоревнований, имеет орден Знак почета, медаль «К 100-летию Великой Октябрьской революции».

Сегодня Михаил Иванович по-прежнему в строю, принимает активное участие в клубе ветеранов любителей народной песни «Навстречу душе», играет на музыкальных инструментах, является активным членом Коммунистической партии. Особую радость пенсионеру приносит его семья, супруга, дочь, трое внуков и столько же правнуков.

Где родился, там и пригодился. Так можно сказать о Валентине КОВАЛЕВОЙ. Она из тех людей, про которых говорят, что они целиком посвятили себя любимому делу.

Окончив 8 классов школы, совсем еще юная девушка пошла работать в хозяйство полеводом, а в скором времени устроилась дояркой, и проработала без малого 40 лет вплоть до выхода на заслуженный отдых. В ее трудовой книжке всего одна запись о приеме на работу.





– Несмотря на то что условия труда, в которых нам приходилось работать, ни в какое сравнение не идут с нынешними, то время я вспоминаю с особой теплотой. Будучи практически девчонкой, три, а то и четыре раза в день я вручную доила по 25 коров. Причем всю работу приходилось делать при свете керосиновых ламп, практически в темноте, – делится Валентина Степановна. – Детство мое было тяжелое и голодное. Помню, как собирали на поле колоски и питались гнилушками. Тем не менее, даже такие житейские трудности нас не сломали. Я не раз становилась победителем различных соцсоревнований среди доярок. Надаивала по 5000 литров молока в год с каждой фуражной коровы. Я и своих дочерей приобщала к работе на ферме, учила их этому непростому делу. Правда, видя мою постоянную занятость, ни одна из них не связала свою жизнь с сельским хозяйством. С высоты прожитых лет могу с уверенностью сказать, что с выбором профессии не ошиблась.

Сегодня Валентина Ковалева – ветеран труда, Заслуженный работник сельского хозяйства Белорусской ССР. За годы своей трудовой деятельности удостоена более 30 наград, среди которых орден Ленина, Почетная грамота Верховного Совета БССР и многие другие. Кроме того, Валентина Степановна проявила себя и как активный общественный деятель: в 1971 году была избрана депутатом Верховного Совета БССР. А еще она любящая и любимая мама, заботливая бабушка для шести внуков и двух правнуков.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.