ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За синей птицей. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоялся концерт ко Дню ивалидов

15.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

За синей птицей. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоялся концерт ко Дню ивалидов
Валентина Кравцова

Автор

В ГУО «Мстиславский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» стало доброй традицией готовить ко Дню инвалидов ряд мероприятий и приглашать на них гостей. Не стал исключением и нынешний год.

Воспитанники центра коррекции вместе с педагогами подготовили для гостей концертную программу с символичным названием «За синей птицей», которая, как известно, приносит счастье и удачу.

За синей птицей. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоялся концерт ко Дню ивалидов

На мероприятие к ребятам пришли председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова, первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов. Откликнулись на приглашение, прилетевшее на синем пёрышке, шефы, за много лет ставшие центру коррекции добрыми друзьями. Это ЦБУ №721 в г. Мстиславле ОАО «АСБ Беларусбанк», районное объединение профсоюзов, Мстиславский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ЦРА №15 Могилёвского РУП «Фармация», Мстиславское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Благодаря им центр коррекции пополнился денежными средствами, канцелярскими товарами, лекарственными препаратами, игрушками.

Постоянные гости центра коррекции — мазоловские школьники-волонтёры, которые готовят для ребят развлекательно-игровые программы, приносят подарки.

Открывая мероприятие, директор центра коррекции Светлана Титова высказала благодарность всем, кто неравнодушен к судьбам детей с инвалидностью, кто откликается на просьбу оказать посильную помощь.

— Мы рады не только материальной помощи, — подчеркнула Светлана Васильевна. — Нам дорого внимание, хороший совет добрых людей, которые с пониманием относятся к нашим проблемам.

Выступая перед гостями, родителями ребята стремились продемонстрировать свои артистические возможности, всё, чему смогли научиться под руководством педагогов.

В течение недели, приуроченной ко Дню инвалидов, воспитанников центра коррекции интересной новогодней сказкой порадовали учащиеся школы-интерната для детей с ТНР (руководитель Рита Захарова). Весёлую развлекательную программу для них организовали ребята интегрированного класса средней школы №2 (учитель Ольга Лупякова).

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Благотворительность — доброе дело. С какими подарками приехали представители ОО «Белорусский фонд мира» к мстиславским детям...
14 декабря на телеканале «Беларусь 4 «Могилев» пройдёт пятичасовой благотворительный телемарафон
В Могилёвской области стартует проект «Новая жизнь в обмен на крышечки»
Начались работы по спасению костёла иезуитов в Мстиславле
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУО «Мстиславский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» стало доброй традицией готовить ко Дню инвалидов ряд мероприятий и приглашать на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на шествие Дедов Морозов и Снегурочек приедут почти 1300 иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика