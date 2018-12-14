За синей птицей. В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации состоялся концерт ко Дню ивалидов

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В ГУО «Мстиславский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» стало доброй традицией готовить ко Дню инвалидов ряд мероприятий и приглашать на них гостей. Не стал исключением и нынешний год.

Воспитанники центра коррекции вместе с педагогами подготовили для гостей концертную программу с символичным названием «За синей птицей», которая, как известно, приносит счастье и удачу.





На мероприятие к ребятам пришли председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова, первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов. Откликнулись на приглашение, прилетевшее на синем пёрышке, шефы, за много лет ставшие центру коррекции добрыми друзьями. Это ЦБУ №721 в г. Мстиславле ОАО «АСБ Беларусбанк», районное объединение профсоюзов, Мстиславский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ЦРА №15 Могилёвского РУП «Фармация», Мстиславское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Благодаря им центр коррекции пополнился денежными средствами, канцелярскими товарами, лекарственными препаратами, игрушками.

Постоянные гости центра коррекции — мазоловские школьники-волонтёры, которые готовят для ребят развлекательно-игровые программы, приносят подарки.

Открывая мероприятие, директор центра коррекции Светлана Титова высказала благодарность всем, кто неравнодушен к судьбам детей с инвалидностью, кто откликается на просьбу оказать посильную помощь.

— Мы рады не только материальной помощи, — подчеркнула Светлана Васильевна. — Нам дорого внимание, хороший совет добрых людей, которые с пониманием относятся к нашим проблемам.

Выступая перед гостями, родителями ребята стремились продемонстрировать свои артистические возможности, всё, чему смогли научиться под руководством педагогов.

В течение недели, приуроченной ко Дню инвалидов, воспитанников центра коррекции интересной новогодней сказкой порадовали учащиеся школы-интерната для детей с ТНР (руководитель Рита Захарова). Весёлую развлекательную программу для них организовали ребята интегрированного класса средней школы №2 (учитель Ольга Лупякова).