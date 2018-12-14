Самый большой и бесполезный танк Гитлера

Построить большой и неуязвимый танк до сих пор никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Примеры этого — большой и неуклюжий Царь-танк, созданный по прямой протекции Николая II, или французский FCM 1A. Мы расскажем о немецком «Маусе» (он также известен как «мышонок»). Этот танк называют одновременно шедевром кострукторской мысли и дорогой игрушкой, которой не нашлось места на поле боя. Всего было построено два таких сверхтяжелых танка, но до наших дней сохранился только один, собранный из обломков двух подорванных при отступлении немцев машин.

Построить «мамонта»

В конце 1941 года Гитлер на одном из секретных совещаний, собрав своих наиболее доверенных генералов и конструкторов, объявил о необходимости создания сверхтяжелого танка для прорыва эшелонированной обороны противника. Повторно к этой идее Гитлер вернулся восьмого июля 1942 года, тогда он приказал начать работы над танком, неуязвимым к огню артиллерии: броня лба корпуса — не менее 200 мм, борта — 180 мм.



Фото: wikipedia.org

Вооружение предусматривало наличие сразу двух орудий, установленных в башне. Учитывая размеры, танк получил первоначальное название «Мамонт» (Mammut). Присутствовавший на совещании доктор Фердинанд Порше с таким энтузиазмом взялся за дело и даже, когда проект отменили — к концу 1944 года — он в обход организации СС, курировавшей разработку танка, нашел способ установить новый двигатель. Когда эсэсовцы спохватились, выяснилось, что двигатель ценой 125 000 рейхсмарок пропал с завода и уже установлен в боевую машину.

Зачем стальной «мыши» советский герб?

Полноразмерный макет танка был показан Гитлеру 14 мая 1943 года. Огромная боевая машина произвела сильное впечатление на фюрера, и тот распорядился начать подготовку к серийному производству. По мере работы выяснилось, что заложенные проектом 120 тонн массы - это слишком мало. К декабрю 1943 года, когда шасси танка с установленной на нем башней отправилось в свой первый испытательный пробег, расчетный вес машины приближался к отметке в 180 тонн.



Фото: topwar.ru

К этому времени танк обзавелся собственным обозначением Typ 205/I или Pz.Kpfw. Maus V1. На тему, почему машина стала называться «мышонок», есть две версии.

Согласно первой один из механиков нарисовал краской на лобовой броне мышку и написал Maus ("мышь"). По другой версии безымянный сотрудник завода написал на бортах и кормовом листе слово Mäuschen ("мышонок") и нарисовал над ним мышонка.

Во время испытаний было запрещено фотографировать танк, но протокол никто не соблюдал. На сохранившихся снимках можно разглядеть советский герб: серп и молот. Существует версия, что он был нанесен для дезинформации противника — если иностранной разведке и удастся его заснять, то пускай думают, что это очередной трофей с Восточного фронта.

Гудериан против

У огромного «Мауса» было немало противников — боевая машина поглощала большое количество ресурсов, которых у проигрывавшей войну Германии становилось все меньше. Например, электрическая танковая трансмиссия требовала много дефицитной меди, а расход топлива находился на уровне 350 л/10 км. Осмотревший «мышонка» генерал-инспектор бронетанковых войск Гейнц Гудериан подверг танк значительной критике.



Фото: topwar.ru

Округлая форма лобовой детали башни способствовала рикошету снарядов прямо в моторное отделение, у танка не было пулеметов, необходимых для противодействия пехоты. Также Гудериан раскритиковал планы по установке 20-мм зенитной пушки в башне — учитывая, что ее горизонтальное наведение осуществлялось поворотом башни (весом в 51,5 тонны она вращалась чрезвычайно медленно), попасть по самолету было просто невозможно.

Было еще много других замечаний, которые вынудили Гудериана вступить в жесткий конфликт с Танковой комиссией, еще до завершения испытаний принявшей решение об увеличении серийного производства со 120 до 141 танка.

Гудериан считал, что необходимо выпустить установочную партию из пяти танков и провести фронтовые испытания, а уже потом начинать крупносерийное производство.

Жертва бомбардировщика

Пересмотренные под давлением Гейнца Гудериана планы серийного впуска танка предусматривали производство по пять машин в месяц, но и они не сбылись. К концу июля 1943 года на заводе Krupp были прокатаны плиты для тридцати корпусов, два из которых были практически завершены. Но в этот момент эффектную точку планам производства «мышат» поставили бомбардировщики королевских ВВС, превратившие современный немецкий завод в Эссене в руины.

В цеху завода сгорели документация на башню и вооружение Pzkpfw. VIII, а также ее полноразмерный макет. Сами британцы о столь крупном успехе, как и самом сверхтяжелом танке, узнали значительно позже. Завод в Эссене настолько сильно пострадал за несколько налетов, что о планах производства «мышонка» пришлось забыть.

Задействованные в производстве «мышонка» фирмы Alkett и Siemens также серьезно пострадали от налетов, поэтому отмена крупносерийного производства была лишь формальностью — организовывать его было негде.

Бой, который не состоялся

К концу войны немцам удалось собрать всего два «Мауса», причем вооружен и готов к боевым действиям был только один — "объект 205/II". Танк был включен в состав подразделений, охранявших ставку немецкого Генштаба в районе Цоссена.

Впрочем, повоевать «мышонку» так и не удалось. Хотя он был отлично вооружен: в качестве основной использовалась 128-мм пушка KwK-44 L/55, до конца войны не имевшая аналогов по дальности стрельбы и бронепробиваемости. До 1948 года в мире не было танка, способного выдержать попадание ее 28 кг снаряда. Дополнительно в башне было установлено 75-мм орудие KwK-40.



Советские войска осматривают трофей. Фото: warhistoryonline.com

Город был взят советскими войсками в ходе ночной атаки с 21 на 22 апреля 1945 года, но высокопоставленным немецким офицерам удалось эвакуироваться, прямо под носом у боцов 6-го гвардейского танкового корпуса. По воспоминаниям командира 53-й гвардейской танковой бригады Василия Архипова, эсэсовцы расстреляли часть офицеров.

Экипаж же единственного «Мышонка» готовился дать бой, но в ходе выдвижения на позицию у него сломался двигатель. В итоге гигант весом около 188 тонн застыл на перекрестке Цеппелинштрассе и Церенсдорферштрассе в Вюнсдорфе, причем настолько неудачно, что даже не мог использоваться в качестве неподвижной огневой точки.

Экипажу пришлось подорвать танк и спасаться пешком от советских войск. В итоге самый мощный боевой танк времен Второй мировой войны так и не вступил в бой.