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Самый большой и бесполезный танк Гитлера
Построить большой и неуязвимый танк до сих пор никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Примеры этого — большой и неуклюжий Царь-танк, созданный по прямой протекции Николая II, или французский FCM 1A. Мы расскажем о немецком «Маусе» (он также известен как «мышонок»). Этот танк
Построить «мамонта»
В конце 1941 года Гитлер на одном из секретных совещаний, собрав своих наиболее доверенных генералов и конструкторов, объявил о необходимости создания сверхтяжелого танка для прорыва эшелонированной обороны противника. Повторно к этой идее Гитлер вернулся восьмого июля 1942 года, тогда он приказал начать работы над танком, неуязвимым к огню артиллерии: броня лба корпуса — не менее 200 мм, борта — 180 мм.
Вооружение предусматривало наличие сразу двух орудий, установленных в башне. Учитывая размеры, танк получил первоначальное название «Мамонт» (Mammut). Присутствовавший на совещании доктор Фердинанд Порше с таким энтузиазмом взялся за дело и даже, когда проект отменили — к концу 1944 года — он в обход организации СС, курировавшей разработку танка, нашел способ установить новый двигатель. Когда эсэсовцы спохватились, выяснилось, что двигатель ценой 125 000 рейхсмарок пропал с завода и уже установлен в боевую машину.
Зачем стальной «мыши» советский герб?
Полноразмерный макет танка был показан Гитлеру 14 мая 1943 года. Огромная боевая машина произвела сильное впечатление на фюрера, и тот распорядился начать подготовку к серийному производству. По мере работы выяснилось, что заложенные проектом 120 тонн массы - это слишком мало. К декабрю 1943 года, когда шасси танка с установленной на нем башней отправилось в свой первый испытательный пробег, расчетный вес машины приближался к отметке в 180 тонн.
К этому времени танк обзавелся собственным обозначением Typ 205/I или Pz.Kpfw. Maus V1. На тему, почему машина стала называться «мышонок», есть две версии.
Согласно первой один из механиков нарисовал краской на лобовой броне мышку и написал Maus ("мышь"). По другой версии безымянный сотрудник завода написал на бортах и кормовом листе слово Mäuschen ("мышонок") и нарисовал над ним мышонка.
Во время испытаний было запрещено фотографировать танк, но протокол никто не соблюдал. На сохранившихся снимках можно разглядеть советский герб: серп и молот. Существует версия, что он был нанесен для дезинформации противника — если иностранной разведке и удастся его заснять, то пускай думают, что это очередной трофей с Восточного фронта.
Гудериан против
У огромного «Мауса» было немало противников — боевая машина поглощала большое количество ресурсов, которых у проигрывавшей войну Германии становилось все меньше. Например, электрическая танковая трансмиссия требовала много дефицитной меди, а расход топлива находился на уровне 350 л/10 км. Осмотревший «мышонка» генерал-инспектор бронетанковых войск Гейнц Гудериан подверг танк значительной критике.
Округлая форма лобовой детали башни способствовала рикошету снарядов прямо в моторное отделение, у танка не было пулеметов, необходимых для противодействия пехоты. Также Гудериан раскритиковал планы по установке 20-мм зенитной пушки в башне — учитывая, что ее горизонтальное наведение осуществлялось поворотом башни (весом в 51,5 тонны она вращалась чрезвычайно медленно), попасть по самолету было просто невозможно.
Было еще много других замечаний, которые вынудили Гудериана вступить в жесткий конфликт с Танковой комиссией, еще до завершения испытаний принявшей решение об увеличении серийного производства со 120 до 141 танка.
Гудериан считал, что необходимо выпустить установочную партию из пяти танков и провести фронтовые испытания, а уже потом начинать крупносерийное производство.
Жертва бомбардировщика
Пересмотренные под давлением Гейнца Гудериана планы серийного впуска танка предусматривали производство по пять машин в месяц, но и они не сбылись. К концу июля 1943 года на заводе Krupp были прокатаны плиты для тридцати корпусов, два из которых были практически завершены. Но в этот момент эффектную точку планам производства «мышат» поставили бомбардировщики королевских ВВС, превратившие современный немецкий завод в Эссене в руины.
В цеху завода сгорели документация на башню и вооружение Pzkpfw. VIII, а также ее полноразмерный макет. Сами британцы о столь крупном успехе, как и самом сверхтяжелом танке, узнали значительно позже. Завод в Эссене настолько сильно пострадал за несколько налетов, что о планах производства «мышонка» пришлось забыть.
Задействованные в производстве «мышонка» фирмы Alkett и Siemens также серьезно пострадали от налетов, поэтому отмена крупносерийного производства была лишь формальностью — организовывать его было негде.
Бой, который не состоялся
К концу войны немцам удалось собрать всего два «Мауса», причем вооружен и готов к боевым действиям был только один — "объект 205/II". Танк был включен в состав подразделений, охранявших ставку немецкого Генштаба в районе Цоссена.
Впрочем, повоевать «мышонку» так и не удалось. Хотя он был отлично вооружен: в качестве основной использовалась 128-мм пушка KwK-44 L/55, до конца войны не имевшая аналогов по дальности стрельбы и бронепробиваемости. До 1948 года в мире не было танка, способного выдержать попадание ее 28 кг снаряда. Дополнительно в башне было установлено 75-мм орудие KwK-40.
Город был взят советскими войсками в ходе ночной атаки с 21 на 22 апреля 1945 года, но высокопоставленным немецким офицерам удалось эвакуироваться, прямо под носом у боцов 6-го гвардейского танкового корпуса. По воспоминаниям командира 53-й гвардейской танковой бригады Василия Архипова, эсэсовцы расстреляли часть офицеров.
Экипаж же единственного «Мышонка» готовился дать бой, но в ходе выдвижения на позицию у него сломался двигатель. В итоге гигант весом около 188 тонн застыл на перекрестке Цеппелинштрассе и Церенсдорферштрассе в Вюнсдорфе, причем настолько неудачно, что даже не мог использоваться в качестве неподвижной огневой точки.
Экипажу пришлось подорвать танк и спасаться пешком от советских войск. В итоге самый мощный боевой танк времен Второй мировой войны так и не вступил в бой.
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Всего было построено два таких сверхтяжелых танка, но до наших дней сохранился только один.
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