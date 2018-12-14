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Фото дня. Андрей Капский получил золотую медаль и поднял ее в небо
Фотограф БАТЭ Александр Какшинский для портала
В пятницу прошло первое чествование БАТЭ без осонователя и руководителя клуба Анатолия Капского. Но без Капского в этот вечер на «Борисов-Арене» не обошлось. Рядом командой был его сын Андрей, тоже получивший золотую медаль.
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Клубному фотографу Александру Какшинскому удалось заснять трогательный момент. Получив в руки награду, Андрей поднял ее в небо.
Анатолий Капский ушел из жизни 22 сентября 2018 года. Ему было 52 года.
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Фотограф БАТЭ Александр Какшинский для портала tut.by сделал одно из самых трогательных кадров года.
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