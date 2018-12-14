Фото дня. Андрей Капский получил золотую медаль и поднял ее в небо









В пятницу прошло первое чествование БАТЭ без осонователя и руководителя клуба Анатолия Капского. Но без Капского в этот вечер на «Борисов-Арене» не обошлось. Рядом командой был его сын Андрей, тоже получивший золотую медаль.





С салютом и рок-группой «Рондо» – БАТЭ на «Борисов-Арене» вручили золотые медали





Клубному фотографу Александру Какшинскому удалось заснять трогательный момент. Получив в руки награду, Андрей поднял ее в небо.





Анатолий Капский ушел из жизни 22 сентября 2018 года. Ему было 52 года.