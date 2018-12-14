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Stadler вложит 35 млн евро в расширение мощностей в Фаниполе

15.12.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Для «Штадлер Минск» в течение года будет построен новый производственный корпус по изготовлению преобразователей для трамваев и поездов. Об этом говорится в сообщении компании «Белзарубежстрой», которая является генподрядчиком проекта. Инжиниринговые услуги окажет «Институт БелНИИС».



«Строительство нового корпуса — это часть крупной инвестиционной программы „Штадлер Минск“, которая обсуждалось 29 мая в Минске во время встречи Александра Лукашенко с владельцем швейцарской группы компаний Stadler Петером Шпулером. Размер инвестиций составит около 35 млн евро», — сказал директор «Штадлер Минск» Филипп Бруннер.

Со своей стороны в дирекции «Белзарубежстрой» сообщили, что «по условиям контракта, компания выполнит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, строительство цеха займет около года».

Недавно на площадке в Фаниполе швейцарская компания возвела цех механообработочных работ, рассчитанный на выпуск 300 вагонов в год. Готов цех сварочных работ, до марта 2019 года должен быть построен красочный цех.

После завершения проекта количество рабочих мест увеличится на 280.

«Штадлер Минск» поставляет поезда для Минского метрополитена, БелЖД, клиентов в СНГ и странах Западной Европы.

Завод в Фаниполе был построен в 2013 году. Занимает площадь почти 190 тыс. кв м, включая 35 тыс. кв м производственных площадей. На «Штадлер Минск» собирают одноэтажные и двухэтажные подвижные составы, специально разработанные для рынков СНГ трамваи типа «Метелица» и вагоны метро для широкой колеи.

 
Теги: Минск
 
 
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Для «Штадлер Минск» в течение года будет построен новый производственный корпус по изготовлению преобразователей для трамваев и поездов. Об этом говорится в...
 
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