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Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово

15.12.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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Президент Сербии Александр Вучич обратился с телеобращением к нации в связи с объявлением о формировании армии частично признанного Косово. По его словам, Белград попросил вмешаться в ситуацию ООН


Фото: Darko Vojinovic / AP

Выступая в эфире сербского телевидения, Вучич заявил, что решение о создании армии Косово свидетельствует о нежелании Приштины вести диалог с Белградом. По его словам, Сербия в связи со случившимся направила просьбу о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН, сообщает издание Espreso.

Вучич подчеркнул, что рассчитывал на разрешение ситуации, однако теперь пришел к выводу, что создание армии Косово связано с тем, что за ним стоят США, Великобритания и Германия. Он указал, что с самого начала предупреждал эти страны о том, что их поддержка косовских албанцев приведет к такому результату.

Вучич также заявил, что запрашивал другие страны по поводу решения Приштины и получал от них ответы, что Косово имеет на это право, поскольку является суверенным государством, пишет РБК.

Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.


Днем 14 декабря парламент Косово утвердил решение о преобразовании сил безопасности в национальную армию. МИД России охарактеризовало это как грубое нарушение резолюции СБ ООН 1244. В Москве заявили, что подобный шаг чреват «рецидивом вооруженного конфликта в регионе».

Косово было частично признано международным сообществом в 2008 году. С независимостью этого региона от Сербии согласны США, Канада, большинство стран ЕС. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Испания считают Косово частью Сербии.


 
 
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Президент Сербии Александр Вучич обратился с телеобращением к нации в связи с объявлением о формировании армии частично признанного Косово. По его словам, Белград...
 
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