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Выбран новый глава аппарата Белого дома. Его знают по прозвищам "чокнутый правый" и "Мик нож"

15.12.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.


Фото: REUTERS/Kevin Lamarque


Его предшественник, генерал Джон Келли, завершит работу в конце ныненшнего года, сообщил глава государства в "Твиттере".
Там же Трамп назвал 68-летнего Келли "большим патриотом" своей страны, пишет Би-би-си.

В то же время, находясь на должности главы аппарата, генерал Келли якобы неоднократно за глаза называл президента "идиотом" и описывал его как человека, которого ни в чем нельзя убедить.

Об этом стало известно из книги ветерана расследовательской журналистики Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" (2018).

Впоследствии Келли отрицал, что когда-либо называл своего начальника "идиотом".

В начале декабря Трамп объявил, что генерал оставит свой пост до конца года. По данным СМИ, к тому врмени отношения президента и Келли испортились настолько, что они перестали разговаривать друг с другом.

Кто такой Мик Малвейни?

Малвейни 51 год. Он возглавляет административно-бюджетное управление администрации президента США. Этот орган ежегодно готовит федеральный бюджет перед тем, как он будет представлен в Конгрессе, а в дальнейшем отчитывается об исполнении документа.

Перейдя на новую работу, Малвейни сохранит за собой пост главы административно-бюджетного управления, уточнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

За время работы в последнем чиновник получил прозвище "Мик нож" за свои регулярные предложения урезать ту или иную статью социальных расходов, отмечает Politico.


Кроме того, в 2017 году он объявил о прекращении безвозмездной военной помощи Украине и ряду других стран. Идея Малвейни заключалась в замене прямых субсидий кредитами.

Чиновник не скрывает своих консервативных политических убеждений. "Привет, я чокнутый правый!" - представился он в свое время главному экономическому советнику Трампа Гэри Кону. "Привет, я Гэри", - отозвался тот.

"Я называю его "Робитуссин" [американский бренд средств от кашля и простуды]. Неприятный на вкус, но полезный", - так описал Малвейни его друг - конгрессмен Трей Гоуди (цитата по Politico).


 
 
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Президент США Дональд Трамп назначил Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома.
 
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