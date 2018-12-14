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Названо самое счастливое место на планете

15.12.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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Сотрудники Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте социальной сети.



Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда, сообщает telegraf.by
Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах. 
 
Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.

 

Напомним, ранее была названа самая счастливая страна на планете. Также сообщалось, что в Украине резко повысился уровень счастья населения.


 
 
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Сотрудники Instagram проанализировали поставленные пользователями смайлики, геолокации и хештеги и опубликовали итоги 2018 года, сообщается на официальном сайте...
 
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