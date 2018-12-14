Названо самое счастливое место на планете









сообщает telegraf.by Самой счастливой геолокацией Instagram признал Диснейленд в Токио. Больше всего счастливых смайликов в 2018 году пользователи ставили именно под фотографиями из японского Диснейленда,telegraf.by

Также эксперты назвали самый популярный фильтр для лица: им стал фильтр с сердечками на глазах.

Самыми часто используемыми хештегами в 2018 году были #metoo, #timesup и #marchforourlives.









Напомним, ранее была названа самая счастливая страна на планете. Также сообщалось, что в Украине резко повысился уровень счастья населения.



