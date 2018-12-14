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Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США

15.12.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

 

Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.

 

Отмечается, что атакам подвергались даже небольшие компании, связанные с ВМС США. Так, например, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.
 
Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.

 
 
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Хакеры из Китая за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков Военно-морских сил США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
 
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