Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США









Хакеров интересовали данные о передовых военных технологиях, местонахождении кораблей и информация по установленным на них ракетам.









Отмечается, что атакам подвергались даже небольшие компании, связанные с ВМС США. Так, например, в июне хакеры получили доступ к секретной информации по сверхзвуковой противокорабельной ракете для американских подводных лодок.

Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило семерых россиян в попытках кибервзломов.