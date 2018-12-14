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В Гродно на шествие Дедов Морозов и Снегурочек приедут почти 1300 иностранных туристов

15.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Эти выходные стали рекордными по посещению Гродненщины иностранными безвизовыми туристами. Почти 1300 путешественников приехали в Гродно, чтобы окунуться в предновогоднюю атмосферу старинного города и стать частью карнавального шествия Дедов Морозов и Снегурочек. 
 
 
Надо сказать, что в популярности это мероприятие уступает лишь дням проведения Фестиваля национальных культур, когда у нас побывали более двух тысяч гостей из разных стран мира.
 
–  Приятно наблюдать такое внимание со стороны иностранцев к нашему городу. Наибольший интерес парад вызывает у туристов из Литвы, Латвии, Польши. В основном гости приехали на праздник в составе организованных групп, есть и те, кто выбрал Гродно для семейного и корпоративного отдыха. Повышенную нагрузку в день шествия ощутил пункт пропуска «Привалка» – возможностью пересечь границу в этом месте воспользовалась почти тысяча безвизовых туристов, – рассказала заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. 
 
В Гродно на шествие Дедов Морозов и Снегурочек приедут почти 1300 иностранных туристов
 
В гродненских туристических фирмах отметили, что на предложение поучаствовать в шествии Дедов Морозов и Снегурочек туристы охотно откликаются. Для них это возможность получить уникальные эмоции. Ведь, например, в Вильнюсе такого шоу нет. Туроператоры добавили, что красочный парад настолько впечатляет, что многие из тех, кто побывал на шествии в прошлом году, в этом заранее планировали визит именно на этот праздник.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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