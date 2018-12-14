Разыгрываем 1000 пригласительных на новогодний праздник в Минск-Арене, куда нельзя купить билеты

15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене» , который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.



Фото: TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 500 двойных билетов. Соответственно, победителей будет 500, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 20 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 21 декабря.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».





29 декабря в преддверии Нового года в Минск-Арене пройдет бесплатный праздник для жителей города. Хоть вход на мероприятие и свободный, пригласительных на него больше нет, но мы их разыграем. На первом этаже пройдут мастер-классы о том, как правильно чистить зубы и как заваривать чай. Кроме этого, здесь же будут расположены пеленальные столики для совсем маленьких посетителей, а также кинект-зона.

На втором этаже гости увидят настоящего Деда Мороза со Снегурочкой, которые будут водить хороводы, раздавать подарки, раскрывать тайны новогодних островов и слушать пожелания гостей на следующий год. Все смогут посетить новогоднюю ярмарку подарков, на которой будут невероятные цены на продукцию сети магазинов «Остров Чистоты». Также на втором этаже пройдет главный розыгрыш рекламной игры «Счастливый случай», где один из счастливчиков станет обладателем автомобиля KIA Rio X-Line.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Третий этаж порадует гостей вкусными блюдами и новогодними напитками, позволит подкрепиться перед путешествием по другим островам. Помимо фуд-корта, на третьем этаже будет организована зона новогодних сувениров и товаров ручной работы.

На пятом этаже посетители вряд ли смогут устоять перед приключением в Fusion-зоне и квантовом лабиринте. Виртуальный автотрек, гонки, Fusion-елка с современным Дедом Морозом и популярные диджеи будут создавать настроение на протяжении всего праздника. Квантовый лабиринт состоит из пяти зон: в одной из них гости смогут научиться варить мыло своими руками, в другой зоне — станцевать зажигательный танец. Все гости смогут увидеть молекулярное шоу и сделать крутые снимки на креативных фотозонах.

На шестом этаже будет работать Beauty-зона с экспертами в экспресс-макияже. Кроме того, здесь будут красная дорожка, зимний шар и настоящая ванная. А еще детская зона: замок с феями, кинетический песок и шоу мыльных пузырей, детский уголок и печать сувенирных магнитов, большая игровая зона для малышей и елка с Сантой Клаусом.

После прогулки по всем островам не забывайте о главном новогоднем подарке — большом гала-концерте популярных исполнителей: Александр Солодуха, Герман, Дядя Ваня, «Нестандартный вариант», Litesound, J: МОРС и другие артисты отечественной эстрады уже готовы поздравить вас с Новым годом.





Когда: 29 декабря, с 15.00. Где: « Минск-Арена ». Сколько: бесплатно, но по пригласительным билетам.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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