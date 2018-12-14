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Автор дубля в ворота ПАОКа может продолжить карьеру в Греции

15.12.2018 09:41 — Разное | Tut.by  
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В эфире телеканала «Беларусь 5» главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что нападающий клуба Николай Сигневич покинет БАТЭ и продолжит карьеру в Греции. В каком клубе он будет играть, рулевой команды не уточнил.

В решающем матче борисовчан в Лиге Европы против ПАОКа, который закончился со счетом 3:1 в пользу БАТЭ, Сигневич отметился дублем и удалением с поля во втором тайме.


Николай Сигневич на торжественной церемонии вручения золотых наград БАТЭ. Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Напомним, что у Николая уже был опыт игры в Греции. В сезоне-2016/17 он выступал за «Платаниас», где отметился двумя голами в 16 матчах.

14 декабря ряды БАТЭ пополнил сербский форвард Боян Дубайич, перешедший из «Городеи».

Отметим, что из белорусского чемпионата в греческий в этом году также перешел лучший бомбардир «Слуцка» Евгений Шикавка. И Николай, и Евгений игроки национальной сборной Беларуси.

 
 
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Напомним, что у Николая уже был опыт игры в Греции.
 
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