Автор дубля в ворота ПАОКа может продолжить карьеру в Греции

В эфире телеканала «Беларусь 5» главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что нападающий клуба Николай Сигневич покинет БАТЭ и продолжит карьеру в Греции. В каком клубе он будет играть, рулевой команды не уточнил.

В решающем матче борисовчан в Лиге Европы против ПАОКа, который закончился со счетом 3:1 в пользу БАТЭ, Сигневич отметился дублем и удалением с поля во втором тайме.



Николай Сигневич на торжественной церемонии вручения золотых наград БАТЭ. Фото: Александр Какшинский, ФК БАТЭ

Напомним, что у Николая уже был опыт игры в Греции. В сезоне-2016/17 он выступал за «Платаниас», где отметился двумя голами в 16 матчах.

14 декабря ряды БАТЭ пополнил сербский форвард Боян Дубайич , перешедший из «Городеи».

Отметим, что из белорусского чемпионата в греческий в этом году также перешел лучший бомбардир «Слуцка» Евгений Шикавка . И Николай, и Евгений игроки национальной сборной Беларуси.