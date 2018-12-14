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Автор дубля в ворота ПАОКа может продолжить карьеру в Греции
В эфире телеканала «Беларусь 5» главный тренер БАТЭ Алексей Бага сказал, что нападающий клуба Николай Сигневич покинет БАТЭ и продолжит карьеру в Греции. В каком клубе он будет играть, рулевой команды не уточнил.
В решающем матче борисовчан в Лиге Европы против ПАОКа, который закончился со счетом 3:1 в пользу БАТЭ, Сигневич отметился дублем и удалением с поля во втором тайме.
Напомним, что у Николая уже был опыт игры в Греции. В сезоне-2016/17 он выступал за «Платаниас», где отметился двумя голами в 16 матчах.
14 декабря ряды БАТЭ пополнил сербский
Отметим, что из белорусского чемпионата в греческий в этом году также перешел лучший
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Напомним, что у Николая уже был опыт игры в Греции.
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