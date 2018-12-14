Дом для пожилых на Городокщине

25 человек проживают в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Смоловка. Себя они называют дружной семьей, в которой нет места одиночеству.





- Самому старшему нашему проживающему исполнилось 92 года, самому младшему — 52, — рассказывает заведующий отделением Алла Кузьмина. — Бабушки и дедушки проживают в уютных комнатах на два-четыре человека. Для пожилых созданы все условия — четырехразовое питание, медицинское обслуживание и уход. В здании бывшей сельской больницы царят уют и чистота. Есть большая библиотека, где каждый найдет для себя издание по вкусу, в холлах на первом и втором этажах можно посмотреть телевизионные передачи, есть помещение для релаксации с солевой и ароматической лампами. В каждой из жилых комнат — радиоприемник, подарок РУП «Белтелеком».

У некоторых проживающих есть близкие родственники: дети, внуки. Они, по словам заведующей отделением, навещают родителей, дедушек и бабушек. Не у всех есть возможность взять стариков к себе домой, но те обиды на родных не держат, всегда ждут в гости и искренне радуются визитам. Они обрели в Смоловке новую семью.

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