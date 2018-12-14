Актриса Даша Чаруша о муже-режиссере, дружбе со Скриптонитом и работе с Гудковым

Если прямо сейчас вы ломаете голову, кто же такая Даша Чаруша, дайте нам пять минут — вы точно ее знаете. Возможно, по фитам с рэпером Скриптонитом ( трек «Космос» или клип «Сансара» ) или по нашумевшему видео Билана «Пьяная свадьба» , который она спродюсировала на пару с Гудковым. Может, по сольным композициями вроде «16» или по светским новостям, в которых она фигурирует как жена Ильи Найшуллера (режиссер фильма «Хардкор» и некоторых клипов группы «Ленинград»). Наконец вы могли видеть ее в дебютном фильме Романа Волобуева «Холодный фронт» , который Чаруша представляла в Минске в рамках фестиваля мобильного кино velcom smartfilm. AFISHA.TUT.BY встретилась с Дашей Чарушей и поговорила обо всех выше перечисленных и, конечно, о ней самой.





Справка AFISHA.TUT.BY Даша Чаруша — актриса, продюсер, режиссер, певица, композитор. Снималась в фильмах «Хардкор», «Холодный фронт», артист лейбла Gazgolder.

— Так вышло, что я знаю Дашу Чарушу как певицу, но давай начнем с твоей актерской карьеры. В одном интервью ты сначала говоришь сама себе «Даша, не снимайся в странных сериалах!», а потом сама же себе отвечаешь, что нет, снимайся, тебе надо чем-то платить за квартиру и по счетам.

— Знаешь, актерство в моей жизни — случайно: кажется, оно было нужно только для того, чтобы я сделала следующий шаг, как-то продержалась в Москве в то время, когда у меня еще была нестабильная (финансовая. — Прим. ред.) ситуация. Я оказалась одна, без всякой поддержки, и это счастье, что в моей жизни была эта «волшебная палочка»: я снималась в кино, а актерам достаются все самые большие дивиденды.

Теперь уже, находясь по ту сторону кадра, я понимаю, какая огромная работа проделывается для того, чтобы фильм вообще получился, был правильно покрашен, звук был хороший, чтобы он дошел до зрителя. Но с точки зрения славы и признания — все достается актерам, и тебе кажется, что ты самый главный. Что это твоя заслуга, тебе постоянно тащат эти пледы и чаи, переживают — и это очень сильно разлагает. Вообще любая форма преувеличенного внимания разлагает: тебе начинает казаться, что все вокруг тебя, и это самое страшное в актерстве. Но в какой-то момент меня просто перестали снимать, и этот момент я могу назвать переломным.





— Почему так случилось?

— Считается, что человек меняет судьбу всякий раз, когда меняет имя. Я свое меняла дважды. В первый раз я поменяла фамилию на Чарушу, а во второй — на Найшуллер (фамилия мужа Дарьи Чаруши, Ильи Найшуллера — режиссера «Хардкора». — Прим. авт.). И вот во второй раз меня сняли с роли, в которой я уже 10 дней снималась, — вот тогда закончилась моя актерская работа. Можно решить, что это судьба, а может, просто пришло время. Кстати, когда я оказалась полностью без работы, но уже будучи замужем, я понимала, что чувствую себя, как наркоман, но меня ломало только из-за того, что мне тортик с чаем не тащат. Это страшно.





— Как ты оцениваешь тот актерский опыт?

— Я считаю, что все, что происходило 7−8 лет назад, не является моими актерскими работами, мне даже нечего там посоветовать посмотреть. Это все плохо. С точки зрения мироздания можно скинуть все на какой-то опыт. Но это не имеет отношения к искусству или творчеству.

И вот тогда у меня прошел процесс переоценки всего, мне повезло, что я могу заниматься всем, чем я хочу. Да, я всегда хотела заниматься музыкой, у меня же классическое образование пианистки. Но для карьеры гастролирующей пианистки была плохая моторика. Мне это говорила еще преподавательница — и со временем я начала ценить то, что она мне дала. Иногда люди, которые тебя больше всего критикуют, дают тебе больше всех.

— А в вашей отдельно взятой творческой семье с Ильей Найшуллером присутствует критика?

— Илья меня страшно критикует, но, с другой стороны, хоть мне и очень больно, и я страдаю, обвиняю его во всех смертных грехах, «кидаюсь с десятого этажа», но после каждой такой истории реально становлюсь лучше, потому что все, что он говорит, мне очень ценно. Просто он не станет трудиться над тем, чтобы облачить всю свою критику в социальную форму, все говорит в лоб, и это больно. Но как только ты перешагиваешь через это, берешь что-то от этой критики — становишься лучше в эту самую секунду.





— Даша-музыкант, расскажи, как ты попала в лейбл Басты Gazgolder?

— Это классная история. В момент, когда я оказалась без актерской работы, у меня появилось много свободного времени для того, чтобы заниматься музыкой. Я установила себе все самые модные программы, сняла студию и начала писать альбом. И получала от этого удовольствие: сама делала аранжировки, играла на инструментах, пела, писала тексты — я все это обожаю. Для меня это своего рода хилинг (исцеление. — Прим. ред.). И я выпустила «Космос», на который обрушился какой-то невероятный шквал критики, ненависти. Для меня это был удар, я не ожидала.

Слушайте Kosmos &mdash; Charusha на Яндекс. Музыке

Это была суперчестная песня, я не претендую на мегавокал, я не Уитни Хьюстон, но мне кажется, что я не так уж плохо пою. Энергия либо есть, либо ее нет. С «Космосом» вышел провал, хотя я закладывала в нее особый смысл. Знаешь историю Саманты Смит?

— Это американка, которая написала письмо Андропову?

— Да, она стала своего рода голубем мира. Но мало кто знает, что она в 14 лет разбилась на самолете со своим папой, когда они ехали на конференцию. Эта история показалась мне душещипательной, в таком возрасте уйти из жизни — это так остро: наверняка у тебя есть уже любовь «всей жизни», играют гормоны, когда ты настоящая Джульетта. Меня в 15 тоже, конечно, интересовали романы, мальчики, жизнь, которая впереди, — это очень эмоционально, и песня «Космос» как раз про это.

— И в итоге эту песню заметили в Gazgolder?

— Люди писали мне про нее страшные вещи, я не ожидала столько ненависти. Но я подумала, что нужен еще один клип, все равно. Вместе с теми, кто проникся историей, мы создали клип на песню «16», это какая-то карамель, юность и свежесть.

«16» оказался более успешной историей, мне тут же позвонил директор Коля из Gazgolder, в тот же день я познакомилась с Васей (Баста) и Адилем (Скриптонит).

— Скриптонит не раз говорил в интервью, что был впечатлен вашим знакомством.

— У нас случилась платоническая любовь с первого взгляда. Я бесконечно уважаю его как человека, художника и артиста, мало кто может быть ему ровней с точки зрения таланта. И он еще не пытается это все монетизировать, человек, который вообще не заточен на коммерцию. И это никогда не было его целью. Адиль существует в мире грез, он будто не здесь, а в параллельной реальности, где все иначе. Он на самом деле очень умный и глубокий человек, это лишь образ «секс-наркотики-рок-н-ролл», никто не хочет докопаться до сути. Я же точно знаю, что Скриптонит очень трогательный, нежный и глубокий человек, как и любой художник.





Мы много времени проводим вместе, и возможно, я была катализатором в некоторых музыкальных моментах. Мы просто две личности, которые дали друг другу вдохновение и остались людьми. Но мы никогда не были парой, даже если кому-то так может показаться, это даже не обсуждается.

— Есть еще один необычный человек, с которым тебе удалось поработать, — это Саша Гудков. Как так получилось, что вы вместе с ним сняли клип Диме Билану «Пьяная любовь»?

— Это такая странная история: мало того что мы с Гудковым сняли это клип, мы еще умудрились снять кино не так давно. Следующей осенью, надеюсь, выйдет, называется «Марафон желаний». Мы еще не закончили съемочный процесс, но то, что я уже вижу, вышло круто. Обычно я очень строго отношусь к таким вещам, я критична к себе, но мне очень повезло с кастом — Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев (сын Дмитрия Нагиева), Варнава, Гудков, Маша Миногарова — и многие другие мои любимые персонажи.





А началось знакомство с Сашей с того, что наша компания выиграла тендер на съемку клипа для Билана и Polina, и вот нас позвали в офис Яны Рудковской. Я тогда сломала ногу, приехала в офис, там, конечно, все очень роскошно, я не привыкла к такому. И там оказался Гудков, и это тоже была любовь с первого взгляда, раньше я его не встречала, хотя, безусловно, знала, кто он такой: не просто представитель современного юмора, но и один из лучших шоуменов на сегодняшний день.

Было дико страшно снимать комедию, ведь я всегда тяготела к чему-то таинственному и мистическому: слеза катится по ее щеке, она смотрит вдаль, а там планеты. А тут нужно снять трэш-свадьбу, да еще и с юмором — жанром, который не поддается никакой регулировке: тут либо смешно, либо не смешно. И мы начали снимать, и вдруг стало получаться! Это было круто, невероятное ощущение.

— И все же Даша Чаруша — это актриса, продюсер, композитор, режиссер, певица. Кто больше?





— Моя жизнь — бесконечное путешествие, мне нравится новое, я все пробую. Я поняла, что не имеет значения, откуда ты. Я ведь сама не из богатой или интеллигентной семьи, родилась в Норильске, выросла в деревне с 3000 жителями на Кубани, всю юность мыла полы в аптеке, чтобы иметь возможность платить деньги за аренду. И когда я переехала в Москву, у меня был выбор: опускаться на дно или развиваться в том, в чем хочу. У каждого из нас есть шанс на все, каждый из нас прекрасен, вопрос в том, как ты это откопаешь и будешь культивировать.