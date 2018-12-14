ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК опубликовал планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 года

15.12.2018 10:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
КГК опубликовал планы выборочных проверок на первое полугодие 2019 года

В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и г. Минске на первое полугодие 2019 года. Они размещены на официальном сайте Комитета государственного контроля. Проверено будет 3227 субъектов хозяйствования.

Как сообщает КГК, в отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года приняли участие 25 государственных органов, которые проанализировали в общей сложности 27717 субъектов. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 9516 субъектам, что составляет 34% от общего числа. Из них в план выборочных проверок включены 3227 субъектов – 34% от числа субъектов с высокой степенью риска, или 12% от общего числа проанализированных субъектов. В отношении 560 субъектов выборочные проверки будут проводиться с участием нескольких контролирующих (надзорных) органов. 

Количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78% по сравнению с количеством субъектов, включенных в координационные планы контрольной (надзорной) деятельности на первое полугодие 2017 года, когда плановые проверки были проведены в отношении 14545 субъектов, из них совместные – в отношении 3347. 

 Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения. 

Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются контролирующими (надзорными) органами в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года № 43 и согласовываются с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и г. Минске на первое полугодие 2019 года. Они размещены на официальном сайте Комитета государственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса Даша Чаруша о муже-режиссере, дружбе со Скриптонитом и работе с Гудковым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика