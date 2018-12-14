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Евросоюз ожидает от Беларуси реформы избирательного законодательства перед президентскими выборами

15.12.2018 10:18 — Разное | Интерфакс  
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Евросоюз подчеркивает необходимость проведения в Беларуси масштабной реформы избирательного законодательства перед предстоящими в 2020 году президентскими и парламентскими выборами.

"Ввиду парламентских и президентских выборов 2020 года ЕС вновь подчеркнул, что Беларуси необходимо провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Венецианской комиссии", - сказано в пресс-релизе представительства ЕС в Беларуси по итогам состоявшегося в Брюсселе 12-13 декабря шестой встречи координационной группы ЕС и Беларуси.

В ЕС отмечают, что готовность Беларуси к реформированию избирательного законодательства является одним из ключевых условий завершения переговоров о приоритетах партнерства с Минском. Успешное завершение этих переговоров "ознаменуют новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и сформируют основу для дальнейшего сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях".

ЕС также ожидает, что  "Беларусь полностью реализует свой Национальный план по правам человека и улучшит ситуацию в области свобод СМИ и собраний", - отмечается в пресс-релизе.

К числу ключевых условий расширения сотрудничества с Минском в ЕС напоминают  "о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах" и подчеркивают важность введения моратория в качестве первого шага для ее отмены.

 ЕС также поставил на обсуждение некоторые конкретные случаи, связанные с обеспечением прав человека.

Также в диалоге с ЕС обсуждалась проблема безопасности строящейся на границе с Литвой Белорусской АЭС. "ЕС приветствовал сотрудничество белорусской стороны в осуществлении партнерской проверки стресс-тестов Островецкой АЭС в начале этого года и призвал к дальнейшей прозрачности и сотрудничеству на следующих этапах процесса, в частности, к скорой подготовке и последующей партнерской оценке экспертами Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) Национального плана действий по выполнению рекомендаций партнерской проверки стресс-тестов", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, следующая встреча координационной группы состоится в первой половине 2019 года в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз подчеркивает необходимость проведения в Беларуси масштабной реформы избирательного законодательства перед предстоящими в 2020 году президентскими и...
 
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