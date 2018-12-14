ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Госдуме РФ обсуждают законопроект об автономном Рунете

15.12.2018 09:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Фракция "Единой России" обсудит законопроект о защите Рунета на следующей неделе, сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.

"Мы должны защитить наших граждан, органы государственной власти и местного самоуправления от хищения данных и их искажения, атак на серверы и подобных негативных влияний. Поэтому я думаю, что концепция законопроекта заслуживает поддержки. Думаю, что уже на следующей неделе мы во фракции обсудим этот законопроект", - цитирует Исаева в пятницу пресс-служба думской фракции "единороссов".

Ранее в пятницу в Госдуму был внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Исаев обратил внимание на то, что этот проект закона, "предусматривающий создание инфраструктуры для обеспечения работоспособности интернета в России, обоснован и будет внимательно изучен депутатами фракции в самое ближайшее время".

Как подчеркнул представитель парламентского большинства, "мы живем в условиях информационных войн, в условиях, когда на Россию оказывается массированное внешнее давление". Он также заметил, что в адрес России звучат обвинения в организации хакерских атак. "В свою очередь, в отношении России и ее серверов организуются атаки и ведется кибервойна. Может возникнуть ситуация, когда наши ресурсы, имеющиеся в качестве базовых серверы за рубежом в Интернете могут оказаться блокированными", - не исключил депутат.

В этом случае пострадают миллионы наших сограждан, полагает он. "Государство должно быть готово и к такому негативному развитию событий", - уверен политик. В этой связи Исаев поддержал "меры превентивного характера, чтобы не допустить возможных негативных последствий для российского сегмента Интернета".

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фракция "Единой России" обсудит законопроект о защите Рунета на следующей неделе, сообщил первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Stadler вложит 35 млн евро в расширение мощностей в Фаниполе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика