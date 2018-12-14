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Соболенко признана теннисисткой года, Турсунов – тренер года
Новости Беларуси. 14 декабря в «Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису» Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года.
Легко можно догадаться, кто стал теннисисткой года. Этот человек за год поднялся с 78 позиции в мировом рейтинге на 13. Более того, спортсменка в октябре смогла достичь 11 строчки. В 2018 году девушка выиграла первые в своей карьере два титула WTA.
И это… 20-летняя Арина Соболенко. В конце августа теннисистка победила на турнире в
Теннисистом года по версии БТФ стал 24-летний Илья Ивашко. За год спортсмен взобрался на 92 строчку мирового рейтинга, хотя начинал на 230. В августе он стал третьим спортсменом в истории белорусского тенниса, попавшим в топ-100 мужского мирового одиночного рейтинга. Другими двумя были
Прорывом года признана
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Новости Беларуси. 14 декабря в «Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису» Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года. Легко можно...
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