Модернизм в кармане: как создавался архитектурный маршрут Бреста

19 декабря пройдет презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”. Волонтерский проект “Брестский конструктивизм” выпустил бесплатную карту, которой могут воспользоваться брестчане, чтобы познакомится с архитектурой модернизма.

Карта предназначена для жителей и гостей Бреста, которые не знакомы с модернистским наследием нашего города. Маршрут карты проходит по историческому центру. В него вошли тринадцать зданий: частные дома и объекты общественного пользования. Карта выпущена на четырёх языках: беларуском, русском, польском и английском.

На презентации создатели расскажут как формировался маршрут. Брестская дизайн-студия GRAFIT пояснит визуальные особенности карты. Также участники проекта “Брестский конструктивизм” покажут и расскажут о всех новых продуктах инициативы, об открытках и о сайте.

Если вы хотите на презентации получить карту и открытки оставьте свои контакты по ссылке https://goo.gl/forms/G6kM9Bdw9oIttso82 Это необходимо, чтобы организаторы подготовили необходимое количество материалов.

Что: презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”.

Где: г. Брест, бульвар Космонавтов, 48. "Брестская областная библиотека имени М. Горького", 3 этаж, отдел литературы по искусству.

Когда: 19 декабря (среда) в 18:30.