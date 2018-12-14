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Модернизм в кармане: как создавался архитектурный маршрут Бреста
15.12.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
19 декабря пройдет презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”. Волонтерский проект “Брестский конструктивизм” выпустил бесплатную карту, которой могут воспользоваться брестчане, чтобы познакомится с архитектурой модернизма.
Карта предназначена для жителей и гостей Бреста, которые не знакомы с модернистским наследием нашего города. Маршрут карты проходит по историческому центру. В него вошли тринадцать зданий: частные дома и объекты общественного пользования. Карта выпущена на четырёх языках: беларуском, русском, польском и английском.
На презентации создатели расскажут как формировался маршрут. Брестская дизайн-студия GRAFIT пояснит визуальные особенности карты. Также участники проекта “Брестский конструктивизм” покажут и расскажут о всех новых продуктах инициативы, об открытках и о сайте.
Если вы хотите на презентации получить карту и открытки оставьте свои контакты по ссылке
Что: презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”.
Где: г. Брест, бульвар Космонавтов, 48. "Брестская областная библиотека имени М. Горького", 3 этаж, отдел литературы по искусству.
Когда: 19 декабря (среда) в 18:30.
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