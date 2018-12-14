ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизм в кармане: как создавался архитектурный маршрут Бреста

15.12.2018 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

19 декабря пройдет презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”. Волонтерский проект “Брестский конструктивизм” выпустил бесплатную карту, которой могут воспользоваться брестчане, чтобы познакомится с архитектурой модернизма.

 

Карта предназначена для жителей и гостей Бреста, которые не знакомы с модернистским наследием нашего города. Маршрут карты проходит по историческому центру. В него вошли тринадцать зданий: частные дома и объекты общественного пользования. Карта выпущена на четырёх языках: беларуском, русском, польском и английском.

 

На презентации создатели расскажут как формировался маршрут. Брестская дизайн-студия GRAFIT пояснит визуальные особенности карты. Также участники проекта “Брестский конструктивизм” покажут и расскажут о всех новых продуктах инициативы, об открытках и о сайте.

 

Если вы хотите на презентации получить карту и открытки оставьте свои контакты по ссылке https://goo.gl/forms/G6kM9Bdw9oIttso82 Это необходимо, чтобы организаторы подготовили необходимое количество материалов.

 

Что: презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”.

Где: г. Брест, бульвар Космонавтов, 48. "Брестская областная библиотека имени М. Горького", 3 этаж, отдел литературы по искусству.

Когда: 19 декабря (среда) в 18:30.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 декабря пройдет презентация печатного маршрута “Модернизм в брестской архитектуре”. Волонтерский проект “Брестский конструктивизм” выпустил бесплатную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арабы вкладывают в "Белзарубежстрой" $2,2 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика