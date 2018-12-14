Статус культурной столицы Беларуси перешел к Пинску

Культурной столицей года в 2019-м станет Пинск Брестской области. Символическая передача этого статуса прошла сегодня в Новополоцке, передает корреспондент БЕЛТА.



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С успешным завершением акции новополочан поздравил заместитель министра культуры Сергей Шереметьев. Он поблагодарил всех, кто имел непосредственное отношение к реализации этого проекта. "Новополоцк всегда славился яркими художественными коллективами, талантливыми исполнителями и творческими людьми. Проведенный год в статусе культурной столицы Беларуси наполнил жизнь города интересными выставками, концертами, встречами и фестивалями, которые достойно обогатили культурную палитру не только города, но и страны", - отметил заместитель министра.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61569.php

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Выступает заместитель министра культуры Сергей Шереметьев



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Выступает председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев

Подводя итоги культурного года, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов отметил, что во время акции в городе состоялось множество культурных мероприятий. "За 2018 год город стал местом проведения большого количества культурных мероприятий республиканского и международного уровня. Здесь прошли уже полюбившиеся и ставшие визиткой Новополоцка международный конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Халі-Хало", межгосударственный конкурс юных пианистов "Музычная лілея". На праздновании своего 60-летия Новополоцк принял фестиваль "Песня года Беларуси". Город доказал, что он является не только центром нефтехимии, но и городом с яркими и славными традициями", - сказал мэр.



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Выступает председатель Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрий Демидов

Впервые прошли городские конкурсы бардовской песни "Семь струн души", ансамблевой музыки "Весенняя фантазия", фестиваль урбанистического искусства "Живой бетон", вызвавшие большой интерес среди конкурсантов и зрителей.

Председателю Пинского городского Совета депутатов Леонтию Лемешевскому передал глава Новополоцка символический ключ с гербами всех городов, которые были в разные годы культурной столицей. Гость из полесского города поздравил нефтеград с 60-летним юбилеем. "Символично, что эстафета акции передается от одного из самых молодых городов Беларуси к одному из самых древних, имеющего более девяти веков истории. Для жителей Пинска большая честь принять статус культурной столицы страны. Уверен, что 2019 год станет ярким и насыщенным событиями для пинчан", - отметил Леонтий Лемешевский.



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Выступает председатель Пинского городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский

Пинск выбран культурной столицей Беларуси 2019 года решением коллегии Министерства культуры. По сохранности древней планировки, наличию памятников архитектуры, градостроительства, истории Пинск считается одним из уникальных городов страны: в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено более 180 объектов. Особую значимость представляет исторический центр города, где около 160 объектов образуют уникальный градостроительный памятник республиканского значения.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул культурной столицы Беларуси носил Молодечно, в 2017-м - Бобруйск.

Сегодня в Новополоцке проходят мероприятия церемонии закрытия республиканской акции "Новополоцк - культурная столица Беларуси" 2018 года.-0-