13 декабря 2018 года в ГУО "Ясли - сад №27 г.Бреста" состоялся спортивный праздник для воспитанников старших групп под названием "STAR - СТАРТ. Звёздные старты с командой БГК им. А.П.Мешкова". Главными гостями праздника стали Игроки команды БГК -2 и талисман команды БГК им.А.П.Мешкова.



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В соревнованиях принимали участие две команды :"Чемпионы" - старшая группа "Б", за команду "Чемпионы" играл Матвей Симакович (прим.№ 17, разигрывающий БГК-2) и "Спортики" - старшая группа "В", за команду "Спортики" играл Маркел Дульский (прим. № 18, правый крайний БГК-2), а Владислав Горох (прим. №2, правый угловой БГК-2 ) занял почётное место в судейской коллегии всесте с Юрием Владимировичем Боковцом и Мариной Александровной Жигало.



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С совсем не детским азартом участники команд добывали заветные очки для победы своих команд, интрига соревнований таилась вплоть до конца праздника, по окончанию всех эстафет, жюри не удалось определить победителя, так как команды набрали равное количество суммарных баллов, посовещавшись, жюри пришло к решению добавить ещё одну эстафету по итогам которой определится победитель, сделать это было крайне сложно, так как ребята обеих команд демонстрировали потрясающую ловкость и скорость выполнения эстафеты. Но всё же финальный свисток прозвучал и первыми пересекли финишную черту участники команды "Спортики", команда "Чемпионы" совсем немножечко уступила на финишной прямой. Но никто не остался расстроенным, ведь абсолютно все получили невероятный заряд положительных эмоций. Замечательная группа поддержки родителей не жалела своих бурных оваций для юных спортсменов. Отдельное внимание получил и талисман команды БГК им. А.П. Мешкова "Зубр" он подбадривал ребят на протяжении всего праздника, вредничал и соревновался в спортивных эстафетах, а так же играл с самыми маленькими гостями праздника. Наши гости без всякого стеснения плечо к плечу соревновались с ребятами и на один вечер стали частью дружной команды, особенно ребят впечатлили различные приёмы, которые Маркел Дульский и Матвей Симакович продемонстрировали в ходе праздника. Ребята также не остались в долгу и подготовили замечательные рисунки игрокам и талисману, а так же прочли несколько стихотворений с пожеланиями удачи в предстоящих играх.



Мероприятие подготовили и провели руководители физического воспитания ГУО "Ясли-сад№27 г.Бреста" Лось Галина Валерьевна и Пылик Елена Владимировна. Подобные мероприятия - это прекрасный опыт передачи знаний и отличный пример для правильных ориентиров, они всегда остаются надолго в памяти детей и родителей. Мы благодарим команду БГК им. А.П. Мешкова за участие в нашем спортивном празднике, желаем успехов в предстоящих играх и надеемся на дальнейшее сотрудничество!