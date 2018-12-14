В средней школе №1 райцентра разрабатывают необычный проект: в учреждении образования собираются самостоятельно вырабатывать электричество.





Конечно, не в промышленных масштабах, но для обеспечения автономной работы турникета, который появится в школе к концу этого года, хватит. Разработали проект одинадцатиклассник Илья Лахманков и девятиклассник Владислав Кейст совместно с учителем физики Сергеем Надточаевым.

– Вот наш небольшой прототип. На черном коврике мы расположили пьезоэлементы, которые при нажатии деформируются и вырабатывают эклектрический ток, – демонстрирует педагог. – Пока количество энергии, которое мы производим, очень мало, но это можно исправить, увеличив количество элементов.

В следующем году в учреждении будет установлена система контроля допуска. Возле нее инициативная группа предлагает разметить ковер с пьезоэлементами и литий-ионным аккумулятором. Илья и Влад объяснили, как это будет работать:

– Учащиеся, приходя в школу, будут наступать на ковер, а главное – на скрытые в нем преобразователи и тем самым вырабатывать электрический ток. Его и будет накапливать аккумулятор, а энергии хватит для автономной работы турникета.

Сейчас новаторы представили свою работу на областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон», финал которого состоится в Гродно весной следующего года. Именно от результатов этого конкурса во многом зависит будущее данного проекта.

Григорий УСОВИЧ.

Фото автора.