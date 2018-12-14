ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В средней школе №1 райцентра разрабатывают необычный проект

15.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В средней школе №1 райцентра разрабатывают необычный проект: в учреждении образования собираются самостоятельно вырабатывать электричество.

В средней школе №1 райцентра разрабатывают необычный проект
Владислав Кейст, Илья Лахманков с учителем Сергеем Надточаевым

Конечно, не в промышленных масштабах, но для обеспечения автономной работы турникета, который появится в школе к концу этого года, хватит. Разработали проект одинадцатиклассник Илья Лахманков и девятиклассник Владислав Кейст совместно с учителем физики Сергеем Надточаевым.
– Вот наш небольшой прототип. На черном коврике мы расположили пьезоэлементы, которые при нажатии деформируются и вырабатывают эклектрический ток, – демонстрирует педагог. – Пока количество энергии, которое мы производим, очень мало, но это можно исправить, увеличив количество элементов.
В следующем году в учреждении будет установлена система контроля допуска. Возле нее инициативная группа предлагает разметить ковер с пьезоэлементами и литий-ионным аккумулятором. Илья и Влад объяснили, как это будет работать:
– Учащиеся, приходя в школу, будут наступать на ковер, а главное – на скрытые в нем преобразователи и тем самым вырабатывать электрический ток. Его и будет накапливать аккумулятор, а энергии хватит для автономной работы турникета.
Сейчас новаторы представили свою работу на областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон», финал которого состоится в Гродно весной следующего года. Именно от результатов этого конкурса во многом зависит будущее данного проекта.

Григорий УСОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В средней школе №1 райцентра разрабатывают необычный проект: в учреждении образования собираются самостоятельно вырабатывать электричество. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГУО "Ясли - сад №27 г.Бреста" состоялся спортивный праздник "STAR - СТАРТ. Звёздные старты с командой БГК им. А.П.Мешкова"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика