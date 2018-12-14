В Бобруйске женщина на Ford не справилась с авто, сбила двух человек и врезалась в дом. Есть жертва

В Бобруйске на улице Комбинатской Ford сбил двух пешеходов, один погиб на месте, сообщает милиция региона.





Авария произошла поздно вечером в пятницу. Один из пешеходов, 27-летний парень, на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.

После наезда автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб, потаранил забор и врезался в нежилой дом. За рулем была 55-летняя местная жительница.









Похоже, она была трезва, просто не справилась с управлением.