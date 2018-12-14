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В Бобруйске женщина на Ford не справилась с авто, сбила двух человек и врезалась в дом. Есть жертва
В Бобруйске на улице Комбинатской Ford сбил двух пешеходов, один погиб на месте,
Авария произошла поздно вечером в пятницу. Один из пешеходов, 27-летний парень, на месте. Еще один пешеход, 45-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.
Похоже, она была трезва, просто не справилась с управлением.
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В Бобруйске на улице Комбинатской Ford сбил двух пешеходов, один погиб на месте.
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