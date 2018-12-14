МТС сделал скидку на смартфоны Huawei, Xiaomi и Apple. Разница в цене - до 800 рублей

Телеком-оператор МТС по 31 декабря этого года предлагает со скидкой приобрести ряд смартфонов от Huawei, Xiaomi и Apple. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



iPhone Xs и iPhone Xs Max. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Устройства доступны как при покупке одним платежом, так и в рассрочку (в таком случае стоимость может увеличиваться). Например, Honor 9 Lite подешевел с 449 до 349 рублей при покупке одним платежом (минус 100 рублей). Xiaomi Mi A2 Lite (3/32 ГБ) теперь стоит 409 рублей вместо 449 (минус 40 рублей).

Huawei Y5 Prime (2018) оценили в 229 рублей при оригинальной цене в 249 рублей (минус 20 рублей). Huawei Mate 10 Lite стоит 519 рублей вместо 599 рублей (минус 80 рублей), а популярная модель P20 Lite подешевела до 599 рублей (минус 100 рублей от обычный цены). Новый Mate 20 Lite стоит 709 рублей при оригинальной цене в 749 рублей (минус 40 рублей).

Самые большие скидки — на смартфоны компании Apple. Так iPhone 8 (64 ГБ) при единовременной покупке скинул в стоимости 280 рублей и теперь продается за 1799 рублей. Этот же смартфон с 256 ГБ памяти до конца года продается за 2159 рублей вместо 2539 рублей (минус 380 рублей).

Подешевела и линейка самых топовых моделей — iPhone Xs и iPhone Xs Max. Первый смартфон с объемом памяти в 64 ГБ и 256 ГБ продается соответственно за 2799 и 3299 рублей. Разница в цене в сравнении с их обычной стоимостью составляет 700 рублей.

Увеличенный iPhone Xs Max ( 64 ГБ и 256 ГБ ) стоит 3099 и 3499 рублей. В сравнении с обычной стоимостью разница равняется соответственно 700 и 800 рублям. «Младший» iPhone Xr с объемом памяти в 64 ГБ и 128 ГБ подешевел на 400 и 500 рублей — его новая цена составляет 2199 и 2299 рублей.

Ниже — цены некоторых из этих смартфонов в наших интернет-магазинах: