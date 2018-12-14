Стать волшебником просто: Красный Крест проводит «Елку желаний»  







С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года по всей стране Белорусское Общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Елка желаний».

– Кампанию «Елка желаний» Белорусский Красный Крест проводит больше десяти лет, – рассказывает Романия Скоморошко, заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста. – В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому мы, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками и просим всех желающих жителей Беларуси к нам присоединиться.

Кому нужна помощь?

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями;

многодетным, неполным, приемным семьям;

одиноким людям старшего возраста;

пожилым людям в социальных учреждениях;

людям с инвалидностью и тяжелобольным.

Какая нужна помощь?

новогодние подарки и сладости;

детские игрушки;

теплые вещи;

обувь;

канцелярские и спортивные товары;

продуктовые наборы;

средства гигиены.

Оказать поддержку можно в натуральной или денежной форме.

Как перечислить денежные средства?

Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку «Пожертвовать» на странице donation.redcross.by.

ЕРИП

Выбрать пункт «Благотворительность, общественные объединения»;

Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»;

Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»;

Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование;

Выбрать пункт «Благотворительные взносы»;

Ввести номер благотворительной акции и (при желании) свои фамилию и имя;

Проверить корректность информации и совершить платеж.

Номера благотворительной акции: 6028 Могилевская областная организация БОКК

С кем связаться?

Горецкая районная организация БОКК: +375 2233 59232, +375 29 1149630

обратиться к волонтерам Красного Креста в торговых центрах;

написать нам в Facebook Вконтакте , Одноклассниках Instagram

, позвонить на «горячую линию»: +37529 181 11 34 (velcom), +37517 327 66 82 (городской).

Спасибо за вашу помощь!

Татьяна Боровикова, председатель Горецкой РО БОКК