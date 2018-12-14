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Стать волшебником просто: Красный Крест проводит «Елку желаний»  

15.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года по всей стране Белорусское Общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Елка желаний». 

 – Кампанию «Елка желаний» Белорусский Красный Крест проводит больше десяти лет, – рассказывает Романия Скоморошко, заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста. – В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому мы, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками и просим всех желающих жителей Беларуси к нам присоединиться. 

 

Кому нужна помощь? 

 

  • семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями; 
  • многодетным, неполным, приемным семьям;  
  • одиноким людям старшего возраста;  
  • пожилым людям в социальных учреждениях;  
  • людям с инвалидностью и тяжелобольным. 

 

Какая нужна помощь? 

 

  • новогодние подарки и сладости;  
  • детские игрушки;  
  • теплые вещи;  
  • обувь;  
  • канцелярские и спортивные товары; 
  • продуктовые наборы; 
  • средства гигиены. 

 

Оказать поддержку можно в натуральной или денежной форме. 

 

Как перечислить денежные средства? 

 

Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку «Пожертвовать» на странице donation.redcross.by.  

 

ЕРИП 

  • Выбрать пункт «Благотворительность, общественные объединения»; 
  • Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»; 
  • Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»; 
  • Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование; 
  • Выбрать пункт «Благотворительные взносы»; 
  • Ввести номер благотворительной акции и (при желании) свои фамилию и имя; 
  • Проверить корректность информации и совершить платеж. 

 

Номера благотворительной акции:  6028 Могилевская областная организация БОКК 

 

С кем связаться? 

 

  • Горецкая районная организация БОКК: +375 2233 59232, +375 29 1149630  
  • обратиться к волонтерам Красного Креста в торговых центрах; 

 

 

Спасибо за вашу помощь! 

 

 

Татьяна Боровикова, председатель Горецкой РО БОКК 

 


 
 
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  С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года по всей стране Белорусское Общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Елка желаний».   – Кампанию...
 
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