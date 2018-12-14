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Стать волшебником просто: Красный Крест проводит «Елку желаний»
15.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года по всей стране Белорусское Общество Красного Креста проводит
– Кампанию «Елка желаний» Белорусский Красный Крест проводит больше десяти лет, – рассказывает Романия Скоморошко, заместитель Генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста. – В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя самому. Потому мы, сотрудники и волонтеры Красного Креста, решили помочь Дедушке Морозу с подарками и просим всех желающих жителей Беларуси к нам присоединиться.
Кому нужна помощь?
Какая нужна помощь?
Оказать поддержку можно в натуральной или денежной форме.
Как перечислить денежные средства?
Средства можно перечислить через SMS-сообщения, систему ЕРИП или нажать кнопку
ЕРИП
Номера благотворительной акции: 6028 Могилевская областная организация БОКК
С кем связаться?
Спасибо за вашу помощь!
Татьяна Боровикова, председатель Горецкой РО БОКК
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С 3 декабря 2018 года по 16 января 2019 года по всей стране Белорусское Общество Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Елка желаний». – Кампанию...
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