На сайте «Белзарубежстроя» говорится, что владелец ALM INVESTMENTS FZE — это Мохаммед Ахмад Аль Сувейди, основной инвестор белорусской компании. Некоторые наши коллеги сообщали ранее, что председатель совета директоров «Белзарубежстроя» Виктор Шевцов владеет компаниями в ОАЭ. Судя по всему, Аль Сувейди является партнером в этих проектах.



