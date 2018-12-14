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Арабы вкладывают в "Белзарубежстрой" $2,2 млн

15.12.2018 11:31 — Разное | Партизан  
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Компания из ОАЭ ALM INVESTMENTS FZE покупает у «Белзарубежстроя» акции на $2,2 млн. Пока не известно, каков размер доли и какие именно акции продаются. Решение о сделке было принято в декабре 2018 года.

На сайте «Белзарубежстроя» говорится, что владелец ALM INVESTMENTS FZE — это Мохаммед Ахмад Аль Сувейди, основной инвестор белорусской компании. Некоторые наши коллеги сообщали ранее, что председатель совета директоров «Белзарубежстроя» Виктор Шевцов владеет компаниями в ОАЭ. Судя по всему, Аль Сувейди является партнером в этих проектах.

Offce Life также известно, что ALM INVESTMENTS FZE, по данным на октябрь 2018 года, владела 66,43% в банке «Решение», за которым также стоит Виктор Шевцов и является председателем его наблюдательного совета.

 
 
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Компания из ОАЭ ALM INVESTMENTS FZE покупает у «Белзарубежстроя» акции на $2,2 млн. Пока не известно, каков размер доли и какие именно акции продаются. Решение о сделке было...
 
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