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Арабы вкладывают в "Белзарубежстрой" $2,2 млн
Компания из ОАЭ ALM INVESTMENTS FZE покупает у «Белзарубежстроя» акции на $2,2 млн. Пока не известно, каков размер доли и какие именно акции продаются. Решение о сделке было принято в декабре 2018 года.
На сайте «Белзарубежстроя» говорится, что владелец ALM INVESTMENTS FZE — это Мохаммед Ахмад Аль Сувейди, основной инвестор белорусской компании. Некоторые наши коллеги сообщали ранее, что председатель совета директоров «Белзарубежстроя» Виктор Шевцов владеет компаниями в ОАЭ. Судя по всему, Аль Сувейди является партнером в этих проектах.
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Компания из ОАЭ ALM INVESTMENTS FZE покупает у «Белзарубежстроя» акции на $2,2 млн. Пока не известно, каков размер доли и какие именно акции продаются. Решение о сделке было...
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