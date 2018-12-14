Белорусская теннисная федерация чествовала лучших из лучших

pressball.by . Это второй раз в истории БТФ, когда организация устраивает подведение итогов года через торжественную концертно-букетную церемонию. В прошлом году теннисное собрание принял Зал олимпийских чемпионов белорусского НОКа, ныне церемония прошла под сводами Дворца тенниса, пишет





И это вполне объяснимо, поскольку с подведением итогов года совпала круглая дата — 40-летие дворца, построенного еще в бытность Советского Союза. К слову, тогда это сооружение по тем временам было одним из самых современных по архитектуре и передовым по качеству подготовленного резерва.









Опять же не случайно, что первым пунктом программы значилось открытие Музея Дворца тенниса, где были собраны различные раритеты прошлого, реликвии советских побед и всесоюзных соревнований, артефакты первых суверенных лет белорусского тенниса и больших побед современности. Проникновенную речь перед перерезанием ленточки произнес глава БТФ Сергей Тетерин.





Сам музей размещен очень удобно, прямо в фойе, поэтому и внутри его, и вокруг недостатка в посетителях не было. Поначалу даже не верилось, что белорусский теннис может состоять из такого большого количества людей разных возрастов и рода занятий.





Здесь и один из крупнейших бизнесменов страны Александр Мошенский, и автор главной сенсации года по версии ВТА Александра Саснович, и экс-министр спорта Олег Качан, и бывший помощник президента по спорту Игорь Заичков, и простые работники теннисного дворца.





Да, да, в строках "Благодарность" и "Почетная грамота", озвученных впоследствии на торжественной церемонии, нашлись фамилии уборщиц и сторожей, наладчиков оборудования и техников, что приятно удивило.





За музыкальную часть вечера отвечали струнный квартет, а также солистка группы Aura Юлия Быкова и обладательница контральто (самого низкого женского голоса), эстрадная певица Виктория Алешко. Мастерам искусств удалось "зажечь" аудиторию, на верхних рядах трибун некоторые дамы даже стали танцевать.





После просмотра презентационного видеофильма с отсылками в теннисное прошлое, который был подготовлен и снят силами Белтелерадиокомпании, чередой награждений от имени министерства спорта, Национального олимпийского комитета и Белорусской теннисной федерации настал черед основному блюду вечера — непосредственно теннисным номинациям.





Лауреатами номинаций стали: теннисист года — Илья Ивашко; теннисистка года — Арина Соболенко; юниор года — Александр Згировский; юниорка года — Юлия Готовко; прорыв года — Александра Саснович; Олимпийские надежды — Мартин Борисюк, Александра Азерко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков; капитан года — Татьяна Пучек; характер года — Вера Лапко; игрок парного разряда — Лидия Морозова; результат года — Яна Колодынска, Виктория Канапацкая; команда года — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович; капитан команды — Игорь Ибришбегович; за вклад в развитие тенниса — Максим Мирный; спортивное долголетие — Максим Мирный, лучший теннисный журналист года — Анна Эйсмонт.





Юниор года -- Александр Згировский





Характер года -- Вера Лапко





Игрок парного разряда года -- Лидия Морозова





Капитан года -- Татьяна Пучек





Прорыв года -- Александра Саснович





Теннисный журналист года -- Анна Эйсмонт





Т еннисистка года -- Арина Соболенко





Тренер года -- Дмитрий Турсунов





К сожалению, основные номинанты — Илья Ивашко, Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов — на торжественном награждении отсутствовали. Естественно, по уважительным причинам в связи с подготовкой к новому сезону. Не было также Максима Мирного, за которого большой телевизор приехал забрать заместитель директора его теннисного центра. Другие номинанты сами поднимались за призами на сцену, чувствуя себя при этом на седьмом небе от счастья.





Владимир Войтович





Поделиться им публично, причем очень образно, удалось председателю сеньорского комитета БТФ Владимиру Войтовичу. "То, что сделала и организовала федерация, не передать словами. Вы просто настоящий Лувр устроили в Минске !", — резюмировал постоянный участник ветеранских турниров, стоя на фоне мультмедийного экрана в луче прожектора. Еще утром пятницы эта импровизированная концертная площадка была кортом N2 столичного Дворца тенниса, таковой она станет и сегодня утром. Площадкой для подготовки будущих номинантов будущих церемоний.





2019-й уже на носу, время пошло.



