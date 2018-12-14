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СМИ: Россия перед Лукашенко поставила вопрос ребром

15.12.2018 11:09 — Разное | Партизан  
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Собеседник российского “Коммерсанта” из числа российских чиновников, близких к переговорам с Беларусью, сообщил, что российская сторона поставила вопрос ребром: сначала интеграция — потом экономика.

Он подтвердил, что вице-премьер Дмитрий Козак  довел эту позицию до своего коллеги Игоря Ляшенко: «Если мальчик хочет жениться на девочке, он сначала должен жениться и документы подписать. А потом уже жить по новому бюджету».

Напомним, что на этой неделе Козак отказался вести переговоры с белорусской делегацией ппо налоговому маневру. Это демарш последовал после стычки Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге и недвусмысленным заявлением Медведева в Бресте строить настоящий «союз». 

Будет ли свадьба или, наоборот, развод, станет ясно после московской встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Заявления самого Лукашенко, прозвучавшие в пятницу, можно трактовать по-разному: за бочку нефти он суверенитет не отдаст, а за сто, за тысячу бочек?..
 
Теги: Брест
 
 
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Собеседник российского “Коммерсанта” из числа российских чиновников, близких к переговорам с Беларусью, сообщил, что российская сторона поставила вопрос ребром:...
 
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