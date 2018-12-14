СМИ: Россия перед Лукашенко поставила вопрос ребром

Он подтвердил, что вице-премьер Дмитрий Козак довел эту позицию до своего коллеги Игоря Ляшенко: «Если мальчик хочет жениться на девочке, он сначала должен жениться и документы подписать. А потом уже жить по новому бюджету».





Напомним, что на этой неделе Козак отказался вести переговоры с белорусской делегацией ппо налоговому маневру. Это демарш последовал после стычки Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге и недвусмысленным заявлением Медведева в Бресте строить настоящий «союз».





Будет ли свадьба или, наоборот, развод, станет ясно после московской встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Заявления самого Лукашенко, прозвучавшие в пятницу, можно трактовать по-разному: за бочку нефти он суверенитет не отдаст, а за сто, за тысячу бочек?..