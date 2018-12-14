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Патриарх Кирилл просит защиты в ООН, ОБСЕ и у Папы Римского

15.12.2018 11:07 — Разное | Партизан  
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Глава РПЦ обратился к мировой общественности в связи с ситуацией на Украине.

Патриарх Кирилл просит защиты в ООН, ОБСЕ и у Папы Римского
В связи со сложившейся религиозной ситуацией на Украине предстоятель Русской православной церкви обратился за поддержкой сразу к нескольким мировым политическим и религиозным деятелям, пишет kommersant.ru. Среди адресатов генсек ООН и папа римский. Патриарх Кирилл призвал «приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания».


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к главам поместных православных церквей, папе римскому, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому, генсекам Всемирного совета церквей, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также к президенту Франции и канцлеру ФРГ. В своем обращении предстоятель РПЦ обратил внимание мировых политических и религиозных лидеров на массовые случаи нарушений прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений»,— говорится в обращении. По его словам, «поводом к усилению такого давления послужил отказ украинского православного епископата участвовать в получившем поддержку руководства Украины “объединительном соборе”».

На нем Украинская православная церковь, «самая многочисленная религиозная конфессия страны, объединяющая 13 тыс. приходов, более двухсот монастырей и миллионы верующих, должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Петром Порошенко совместно с патриархом Константинопольским Варфоломеем».

«Чтобы принудить епископат Украинской православной церкви к участию в данном мероприятии, органами государственной власти и правоохранительными органами Украины предпринимается ряд действий, вопиющим образом нарушающих конституционные права и свободы граждан Украины»,— говорится в послании. Патриарх Кирилл сообщил мировым лидерам о том, что «архиереев УПЦ вызывают на “беседы” и допросы в Службу безопасности Украи адерживают под различными предлогами, в том числе при пересечении государственной границы Украины, и подвергают унизительным обыскам». Глава РПЦ рассказал, что на уровне правительства и местных властей предпринимаются попытки лишить УПЦ законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами — главными монашескими обителями православной Украины.


Патриарх проинформировал, что в ряде регионов Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей. «Так, 1 декабря вызовы на допрос в Службу безопасности Украины единовременно получили 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (Ровенская область),— сказано в послании.— 3 декабря проведены обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах священнослужителей УПЦ в Житомире, Овруче и Коростене. 5 декабря были допрошены 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви. В документах указано, что следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ст. 111 (“государственная измена”) и ст. 161 (“разжигание религиозной вражды”) Уголовного кодекса Украины».

«Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время,— пишет патриарх Кирилл.— Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому православию». «На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе»,— сказано в заявлении. Глава РПЦ обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.


«Происходящее на Украине приобретает характер грубых и массовых нарушений прав человека, которые выражаются в преследовании украинцев, принадлежащих к УПЦ, возглавляемой митрополитом Онуфрием,— рассказал “Ъ” зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— В обращении патриарха подробно перечисляются многочисленные случаи, свидетельствующие о том, что против УПЦ развернуты самые настоящие гонения,— украинские правоохранительные органы и спецслужбы массово подвергают допросам священнослужителей, что создает обстановку страха и напряженности». По его словам, в отношении верующих УПЦ применяется насилие, изымаются храмы, звучат угрозы расправы. «Патриарх обратился к руководителям международных и межгосударственных общественных организаций, а также межхристианских организаций, указывая на то, что происходящее на Украине является немыслимым в XXI веке на территории Европы, в которой принцип религиозной свободы существует на протяжении многих столетий,— заявил он.— Происходящее по отношению к УПЦ носит характер религиозной войны, которую ведет государство против неугодной для него религиозной общины, не желающей встраиваться в политику действующей украинской президентской администрации».



«Патриарх Кирилл может жаловаться кому угодно, даже Господу Богу,— заявили “Ъ” в администрации президента Украины.— Безусловно, в христианском мире понимают, почему Украина отходит от РПЦ. Но достаточно удивительно, что глава РПЦ жалуется римскому папе и представителю светских властей. Это означает, что РПЦ смирилась с тем, что Украина для нее потеряна».



 
 
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Глава РПЦ обратился к мировой общественности в связи с ситуацией на Украине.
 
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