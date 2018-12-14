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БАТЭ празднует: с салютом и рок-группой «Рондо»
Практически сразу после ПАОКа игроки Борисова поехали на награждение.
В последние дни у БАТЭ сплошной позитив. В четверг чемпион уверенно переиграл в гостях греческий ПАОК (3:1) и в третий раз в истории вышел в плей-офф Лиги Европы,
А в пятницу вечером футболистов ждало еще одно важное мероприятие – чествование и подведение итогов года на родной «Борисов-Арене». Команда, правда, была в усеченном составе. Перед болельщиками не появились Максим Володько, Станислав Драгун и Александр Глеб, который, по сообщениям «Прессбола», отправился с семьей в Париж.
Стадион под завязку забит, конечно, не был, но людей на трибунах хватало.
Публика была вовлечена в процесс и создавала атмосферу.
Сначала зрителей разогревал кавер-бэнд.
Ну а потом на большой сцене появились сами виновники торжества.
Медали и чемпионский кубок игрокам вручил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян. Вот так выглядят чемпионские награды.
За конферанс отвеча диктор домашних матчей БАТЭ Константин Каверин.
С трофеем могли сфотографироваться не только игроки. Спортивный репортер «Белтелерадиокомпании» Андрей Козлов разжился вот таким снимком.
Ну и не обошлось без специального музыкального гостя. БАТЭ с победой поздравил Александр Иванов и группа «Рондо». Александр Юльевич не устоял и тоже сфотографировался с кубком.
Ну а завершилось все праздничным салютом.
С праздником, Борисов!
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Практически сразу после ПАОКа игроки Борисова поехали на награждение.
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