БАТЭ празднует: с салютом и рок-группой «Рондо»

пишет by.tribuna.com В последние дни у БАТЭ сплошной позитив. В четверг чемпион уверенно переиграл в гостях греческий ПАОК (3:1) и в третий раз в истории вышел в плей-офф Лиги Европы,by.tribuna.com





А в пятницу вечером футболистов ждало еще одно важное мероприятие – чествование и подведение итогов года на родной «Борисов-Арене». Команда, правда, была в усеченном составе. Перед болельщиками не появились Максим Володько, Станислав Драгун и Александр Глеб, который, по сообщениям «Прессбола», отправился с семьей в Париж.





Стадион под завязку забит, конечно, не был, но людей на трибунах хватало.





Публика была вовлечена в процесс и создавала атмосферу.

Сначала зрителей разогревал кавер-бэнд.





Ну а потом на большой сцене появились сами виновники торжества.





Медали и чемпионский кубок игрокам вручил первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян. Вот так выглядят чемпионские награды.





За конферанс отвеча диктор домашних матчей БАТЭ Константин Каверин.

С трофеем могли сфотографироваться не только игроки. Спортивный репортер «Белтелерадиокомпании» Андрей Козлов разжился вот таким снимком.





Ну и не обошлось без специального музыкального гостя. БАТЭ с победой поздравил Александр Иванов и группа «Рондо». Александр Юльевич не устоял и тоже сфотографировался с кубком.





Ну а завершилось все праздничным салютом.





С праздником, Борисов!











