Михаил Грабовский: наверное, мне будет сложно вернуться и играть









- Пока не готов ответить на этот вопрос. Не могу прямо сказать, что завершил карьеру. Но до сих пор сталкиваюсь с проблемами. Наверное, будет сложно вернуться и играть. Поэтому хочу быть в хоккее, смотреть, наблюдать… Нужно принять правильное решение, определиться, что мне дальше делать.





Готов помогать, и живя в Канаде. Главное, что у людей есть желание, чтобы я помогал. С другой стороны, у меня семья, причем, можно сказать, канадская. На данный момент уехать из дома я не готов. Но даже если бы находился в Беларуси, не смог бы уделять столько внимания, сколько должен уделять тренер. Сыну только 11 месяцев, хочется проводить время с ним. Ха, хоть кто-то будет любить папу и считать его номером один. Когда играл, у меня не хватало на это времени. А сейчас сын к папе больше тянется, потому что я с ним провожу все время. Это приятно, и хочется также и дальше проводить время с ним, — сказал Грабовский в эфире программы "Овертайм" на "Беларусь 5".



