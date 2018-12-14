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Михаил Грабовский: наверное, мне будет сложно вернуться и играть

15.12.2018 10:34 — Разное | Партизан  
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский, не игравший более двух лет из-за последствий сотрясения мозга, признался, что не до конца определился, завершена его карьера или еще нет.



- Пока не готов ответить на этот вопрос. Не могу прямо сказать, что завершил карьеру. Но до сих пор сталкиваюсь с проблемами. Наверное, будет сложно вернуться и играть. Поэтому хочу быть в хоккее, смотреть, наблюдать… Нужно принять правильное решение, определиться, что мне дальше делать. 

Готов помогать, и живя в Канаде. Главное, что у людей есть желание, чтобы я помогал. С другой стороны, у меня семья, причем, можно сказать, канадская. На данный момент уехать из дома я не готов. Но даже если бы находился в Беларуси, не смог бы уделять столько внимания, сколько должен уделять тренер. Сыну только 11 месяцев, хочется проводить время с ним. Ха, хоть кто-то будет любить папу и считать его номером один. Когда играл, у меня не хватало на это времени. А сейчас сын к папе больше тянется, потому что я с ним провожу все время. Это приятно, и хочется также и дальше проводить время с ним, — сказал Грабовский в эфире программы "Овертайм" на "Беларусь 5".


 
 
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский, не игравший более двух лет из-за последствий сотрясения мозга, признался, что не до конца определился, завершена его...
 
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