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Чтобы не было сюрпризов: затраты на инфраструктуру должны быть известны заранее

15.12.2018 10:29 — Разное | Партизан  
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Минстройархитектуры на своем сайте разъяснило порядок возмещения затрат на проектирование и строительство инфраструктуры при строительстве индивидуальных домов. Причиной появления этой информации стали несколько случаев, когда граждане приобретали жилой дом с уже существующей инфраструктурой на аукционе, а им впоследствии выставляли счет на возмещение затрат на нее, не предупредив об этом заранее.

Согласно разъяснению размер затрат на проектирование и строительство инфраструктуры, которые граждане должны будут возмещать при строительстве одноквартирных жилых домов, местные исполкомы должны определять еще на стадии выдачи разрешительной документации на возведение домов. В соответствии с Указом Президента от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подобные затраты обязаны возмещать граждане, которые приобрели земельные участки после вступления данного законодательного акта в силу, т.е. после 1 апреля 2014 г. При этом дата ввода объектов инфраструктуры не принимается во внимание.  

От возмещения затрат предусмотрено освобождение в случае, если они уже были включены в плату за земельные участки, приобретаемые на аукционах, а также для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Что касается величины затрат на инфраструктуру, подлежащей возмещению, то она зависит от проектной мощности дома. И обязанность ее определения лежит на местных исполкомах, которые должны ее рассчитать перед тем, как выдать разрешительную документацию на строительство дома. Чтобы ее получить, в местный орган власти подается соответствующее заявление с указанием технических характеристик будущего дома и инженерно-технического оборудования.


А перед проведением аукциона по продаже земельного участка его кадастровая стоимость должна быть актуализирована с учетом наличия к нему инженерной и транспортной инфраструктуры.

Затем в программе «Контуры» телеканала ОНТ замминистра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич еще раз вернулся к данному вопросу, уточнив, что на аукционе по продаже земельного участка должна быть выставлена общая сумма, которую гражданин и оплачивает один раз. Если местные власти заранее эти затраты не оценили и не заложили в стоимость, требовать задним числом с покупателя что-то недопустимо.

При одновременном строительстве инфраструктуры и объекта на участке возмещать затраты придется, но гражданин должен знать об этой сумме еще во время аукциона.


 
 
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Минстройархитектуры на своем сайте разъяснило порядок возмещения затрат на проектирование и строительство инфраструктуры при строительстве индивидуальных...
 
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