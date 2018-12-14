В рамках проекта #КузницаБрендов, организованного совместно с конкурсом БРЕНД ГОДА, мы пообщались с Василием Стасевым, представителем "Бабушкиной Крынки". Он недавно вернулся с Международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo. Василий рассказал, что собой представляет китайский молочный рынок и как продвигаются на нем беларусы.

Пример листовки для китайского ритейла





Китай приучают к молоку





Молоко и продукты из него традиционно не входило в рацион китайцев. Коров в Китае почти не выращивали, предпочитая свиноводство. Кальций получали из растительной пищи. Традиционно молочные продукты не были основным компонентом китайских блюд из-за культурных предпочтений и серьезной непереносимостью лактозы. В продолжительной истории Китая молоко в основном потреблялось этническими меньшинствами в северных и западных районах Китая и, конечно, иностранцами, прибывающими из стран Запада.





Однако более десяти лет назад правительство Китая решило приучить население к молоку и молочным продуктам. Оно обеспокоилось тем, что дети из других стран заметно опережают по уровню физического развития своих китайских одногодков. Ежегодно объем продаж молочных продуктов в Китае увеличивается на 20%.





В год импорт молочной продукции в Китай составляет 10,4 млн тонн. В ближайшие пять лет Китай будет импортировать ещё больше молочных продуктов, несмотря на то что внутреннее производство тоже вырастет. Импортная молочная продукция составляет ¼ объема сырого молока на внутреннем рынке. Китай является крупнейшим импортером молока в мире, занимая 14,4% от общего объема торговли молоком.





Вход на китайский рынок





Это длительный и трудоёмкий процесс. Во-первых, требования Китая к качеству импортной молочной продукции одни из самых высоких в мире. Во-вторых, необходимы значительные усилия по продвижению молочной продукции – относительно новой и незнакомой для конечного китайского потребителя.





- Мы, как молочный холдинг осознаем перспективы огромного развивающегося молочного рынка Китая, и уделяем особое внимание данному направлению. Планируем дальнейшее увеличение объёма экспортных поставок, а также расширение представляемого в КНР ассортимента молочных продуктов. Продвижением нашего бренда занимается китайская сторона – это позволяет при минимальных затратах со стороны холдинга получить максимальный результат, - говорит Василий Стасев.

Пример выкладки беларуской молочки в КНР





"Бабушкина крынка" пос вила в КНР целую линейку товаров: стерилизованное молоко, масло, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сыворотка сухая. Увеличение поставок молочной продукции происходит за счет качества продукции, это отмечают на китайском рынке.





Во вторую очередь, по словам Василия Стасева, это хорошая работа китайских партнёров, что позволило занимать хорошие места в торговых площадках. Основные конкуренты беларусов в Китае - европейские, американские и новозеландские производители, такие бренды, Arla, Fontrra, Anchor.









- В продвижении ставка делается на натуральность и качество продукта, привлекательный дизайн, и происхождение из Республики Беларусь. На китайском рынке это работает. Продукция представлена на популярнейшей интернет площадке КНР Alibaba. Мы обязательно участвуем в специализированных выставках и национальных презентациях.





Примеры выкладки беларуской молочки в торговых сетях Китая





Всё остальное, что касается взаимодействия со СМИ, рекламной коммуникации, а также размещения рекламы на торговых площадках и входов в торговые сети – мы полностью доверили китайской стороне, партнёрам холдинга. Т.к. опыта и знаний в продвижении на рынке КНР у них, конечно, значительно больше, - отметил Василий Стасев.



