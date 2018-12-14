Белорусские НПЗ «заработали» еще 70 млн убытков. Чего ждать дальше?

Для производства нефтепродуктов оба белорусских завода — Мозырский НПЗ и Нафтан — закупают российскую нефть. В октябре нефть марки Urals подорожала до рекордного значения с 2014 года — 79,26 USD за баррель.





Наши НПЗ покупают сырье без пошлин, так как Беларусь находится в Евразийском экономическом союзе. Однако понятно, что за октябрь и без пошлин нефть стала для заводов максимально дорогой.





Специфика белорусской нефтепереработки состоит в том, что НПЗ покупают нефть за доллары, а выработанные из нее бензин и дизельное топливо продают в Беларуси за рубли. Любое ослабление белорусского рубля по отношению к доллару приносит дополнительные убытки Нафтану и Мозырскому НПЗ.





Но это полбеды. Вторая половина потерь заводов объясняется государственным регулированием розничных цен на автомобильное топливо. Максимальные цены на бензин и дизтопливо директивно устанавливает концерн «Белнефтехим». И эти цены таковы, что нефтепереработка фактически субсидирует белорусского потребителя.





По официальным данным, за 9 месяцев 2018 года полные затраты НПЗ на выпуск 100 BYN продукции составили 101,12 BYN. Это значит, что нефтепереработка не отбивает даже себестоимость производства бензинов, дизельного топлива и прочих продуктов. Из-за роста цен на нефть в октябре убытки НПЗ за один месяц подскочили на 69,9 млн BYN. В итоге, если за 9 месяцев нефтепереработка была в небольшой прибыли (11,4 млн BYN), то за 10 месяцев откатилась назад в убытки (58,5 млн BYN).









Правительство пробует бороться с убыточностью НПЗ паллиативными мерами. Примерно раз в неделю Белнефтехим поднимает предельные цены на заправках на 1 копейку. Однако из-за ослабления белорусского рубля это позволяет лишь поддерживать некую минимальную убыточность продаж на внутреннем рынке, но не выйти на нормальную прибыль.





Рентабельность продаж в нефтепереработке за 10 месяцев составила минус 0,4% против +3,7% в 2017 году. Отдельно за октябрь рентабельность отрасли опустилась до минимального значения за 2018 год — минус 4,2%.





Что с финансами НПЗ будет дальше? В ноябре средняя цена Urals обвалилась до 64,80 USD за баррель, а в декабре скорее всего будет ниже 60 USD. Для белорусской нефтепереработки это шанс поправить финансовое состояние за счет удешевления сырья. Возможно, в ноябре—декабре заводы даже покажут небольшую прибыль. Правда, уже с января Нафтан и Мозырский НПЗ получат новый удар под дых. В 2019 году начнется последний этап налогового маневра в России. РФ будет одновременно поднимать налог на добычу полезных ископаемых и снижать шлину на экспорт нефти. Соответственно, нефть для наших НПЗ станет дороже и их убытки опять возрастут. А компенсировать эти убытки белорусам не из чего. Россияне не идут на уступки на переговорах по налоговому маневру.