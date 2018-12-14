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Фотофакт. В Минске продают макароны, которых на минимальную зарплату выйдет только 10 кило
В одном из магазинов Минска продается итальянская паста по 14,99 рубля за полкилограмма. Мы подсчитали, что на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, таких макарон можно купить всего 10 кило.
К слову, дорогие макароны продают и в обычных супермаркетах. На полках можно найти пасту по 11 рублей за 500 граммов, то есть 22 рубля за килограмм.
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В одном из магазинов Минска продается итальянская паста по 14,99 рубля за полкилограмма. Мы подсчитали, что на минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305...
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