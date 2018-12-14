|
Китай утопит весь мир в мусоре
Экологи бьют тревогу – миру грозит настоящая «мусорная» катастрофа, вызванная миллионами тонн пластиковых отходов, которыми человечество с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжает загрязнять окружающую среду. Причем делает это все нарастающими темпами.
Фото: flowee.cz
За последние 50 лет население планеты произвело более 8 миллиардов тонн пластика в различных видах. И меньше 10% его после использования было отправлено на переработку, остальное в лучшем случае попало на мусорные свалки, а в худшем – продолжает заполонять наши леса, поля и водоемы,
Согласно последнему исследованию Orb Media в значительной части продаваемой в Европе минеральной воды обнаружены микрочастицы пластика. А он, как известно, человеческим организмом не перерабатывается, и опасность этой новой угрозы для людей еще никто не оценил.
Нельзя сказать, что мусорной проблемой не занимаются. В большинстве развитых стран организована система раздельного сбора мусора, значительная часть пластиковых отходов аккуратно собирается и... Вот тут и возникают проблемы. Переработать отживший свое пластик «на месте» удается далеко не всем.
И пусть Евросоюз даже принял специальную программу, по которой к 2030 году вся производимая упаковка должна подлежать вторичной переработке, одними «правильными» документами такие проблемы не решаются. Необходимо резкое увеличение объемов переработки пластика в европейских государствах или его вывоз в страны, которые в свое время оценили объемы этого сырья и его низкую стоимость, решив на нем неплохо заработать.
В мировых лидерах по переработке оказался Китай, который стал настоящей «палочкой-выручалочкой» для развитых стран. Только за один 2016 год Пекин импортировал около 7 миллионов тонн пластикового мусора. А всего с 1988 года КНР ввезла для переработки более ста миллионов (!) тонн отработанного пластика, и это почти половина (45%) от общемирового импорта данного вида сырья.
Однако всему хорошему приходит конец. Недавно Китай объявил, что со следующего года отказывается импортировать пластиковые отходы, поскольку сам производит их в огромном объеме: за тот же 2016 год на 7 ввезенных млн тонн отходов пришлось 60 млн тонн собственных. Это оставит главных экспортеров мусора – США, Японию и Германию – без своего привычного «мусорного полигона», которым в течение трех десятилетий для них являлась КНР.
По оценкам университета Джорджии (США), к 2030 году «бесхозными» станут более 100 млн тонн пластика, и этот «мусорный вал» просто затопит многие страны. Попытки сбыть ненужный пластик в другие страны Юго-Восточной Азии, скорее всего, успехом не увенчаются – там просто нет нужных перерабатывающих мощностей.
Но проблему нужно решать, и первый шаг в этом направлении сделал именно Евросоюз, который вводит прямой запрет на одноразовую посуду и некоторые другие изделия из пластика. Но это лишь начало – предполагается поставить барьеры (возможно, фискальные) и для одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые сейчас бесплатно предлагаются в большинстве европейских магазинов.
Кстати, некоторые европейские города, например, Брюссель, уже это сделали, не дожидаясь общеевропейского решения. Может, и Беларуси поддержать европейскую инициативу? Нам тоже от бесплатных использованных пакетов уже просто некуда деваться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологи бьют тревогу – миру грозит настоящая «мусорная» катастрофа, вызванная миллионами тонн пластиковых отходов, которыми человечество с упорством,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)