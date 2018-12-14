Китай утопит весь мир в мусоре

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пишет neg.by За последние 50 лет население планеты произвело более 8 миллиардов тонн пластика в различных видах. И меньше 10% его после использования было отправлено на переработку, остальное в лучшем случае попало на мусорные свалки, а в худшем – продолжает заполонять наши леса, поля и водоемы,neg.by

Согласно последнему исследованию Orb Media в значительной части продаваемой в Европе минеральной воды обнаружены микрочастицы пластика. А он, как известно, человеческим организмом не перерабатывается, и опасность этой новой угрозы для людей еще никто не оценил.





Нельзя сказать, что мусорной проблемой не занимаются. В большинстве развитых стран организована система раздельного сбора мусора, значительная часть пластиковых отходов аккуратно собирается и... Вот тут и возникают проблемы. Переработать отживший свое пластик «на месте» удается далеко не всем.





И пусть Евросоюз даже принял специальную программу, по которой к 2030 году вся производимая упаковка должна подлежать вторичной переработке, одними «правильными» документами такие проблемы не решаются. Необходимо резкое увеличение объемов переработки пла­стика в европейских государствах или его вывоз в страны, которые в свое время оценили объемы этого сырья и его низкую стоимость, решив на нем неплохо заработать.









В мировых лидерах по переработке оказался Китай, который стал настоящей «палочкой-выручалочкой» для развитых стран. Только за один 2016 год Пекин импортировал около 7 миллионов тонн пластикового мусора. А всего с 1988 года КНР ввезла для переработки более ста миллионов (!) тонн отработанного пластика, и это почти половина (45%) от общемирового импорта данного вида сырья.





Однако всему хорошему приходит конец. Недавно Китай объявил, что со следующего года отказывается импортировать пластиковые отходы, поскольку сам производит их в огромном объеме: за тот же 2016 год на 7 ввезенных млн тонн отходов пришлось 60 млн тонн собственных. Это оставит главных экспортеров мусора – США, Японию и Германию – без своего привычного «мусорного полигона», которым в течение трех десятилетий для них являлась КНР.





По оценкам университета Джор­джии (США), к 2030 году «бесхозными» станут более 100 млн тонн пластика, и этот «мусорный вал» просто затопит многие страны. Попытки сбыть ненужный пластик в другие страны Юго-­Восточной Азии, скорее всего, успехом не увенчаются – там просто нет нужных перерабатывающих мощ­ностей.





Но проблему нужно решать, и первый шаг в этом направлении сделал именно Евросоюз, который вводит прямой запрет на одноразовую посуду и некоторые другие изделия из пластика. Но это лишь начало – предполагается поставить барьеры (возможно, фискальные) и для одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые сейчас бесплатно предлагаются в большинстве европейских магазинов.





Кстати, некоторые европейские города, например, Брюссель, уже это сделали, не дожидаясь общеевропейского решения. Может, и Беларуси поддержать европейскую инициативу? Нам тоже от бесплатных использованных пакетов уже просто некуда деваться.







