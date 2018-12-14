В Таджикистане из-за «провокационных сцен» запретили показ фильма «Богемская рапсодия»

Биографический фильм Брайана Сингера “Богемская рапсодия” прослеживает головокружительный путь группы Queen к успеху, практически распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.





“Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине”, – сообщили в комиссии по выдаче лицензий. Какие именно сцены являются провокационными в комиссии не уточнили.









Последние три года все иностранные фильмы перед показом в Таджикистане должны получить разрешение у лицензионной комиссии при «Таджикфильме».



