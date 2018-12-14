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В Таджикистане из-за «провокационных сцен» запретили показ фильма «Богемская рапсодия»

15.12.2018 10:07 — Разное | Партизан  
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Фильм “Богемская рапсодия” запрещен к показу в Таджикистане в связи с провокационными сценами в картине, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию “Таджикфильма” по выдаче лицензий.

Биографический фильм Брайана Сингера “Богемская рапсодия” прослеживает головокружительный путь группы Queen к успеху, практически распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

“Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине”, – сообщили в комиссии по выдаче лицензий. Какие именно сцены являются провокационными в комиссии не уточнили.


Последние три года все иностранные фильмы перед показом в Таджикистане должны получить разрешение у лицензионной комиссии при «Таджикфильме».


 
 
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Фильм “Богемская рапсодия” запрещен к показу в Таджикистане в связи с провокационными сценами в картине, сообщает РИА Новости со ссылкой на комиссию...
 
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