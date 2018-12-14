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Смотрите, чем Лукашенко угощал российских журналистов на пресс-конференции

15.12.2018 09:53 — Разное | Партизан  
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Во время пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске российских журналистов угощали минеральной водой, яблочным соком и конфетами с алкоголем.



Как сообщает sputnik.by, Лукашенко дважды прекращал разговор, чтобы предложить журналистам угоститься.

«А что вы не пьете сок? Он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить», – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в саду, который он лично посадил, в этом году было так много яблок, что он не знал, что с ними делать, и распорядился сделать сок без сахара.

Также Лукашенко предложил журналистам угоститься конфетами с коньяком от «Коммунарки». Он рассказал, что эти конфеты недавно передал одной из жен президента Судана.



Журналисты из России находятся в пресс-туре по Беларуси всю неделю. Некоторые из них рассказывали в соцсетях, что один из дней их даже угощали черной икрой.


Фото из Фейсбук Андрея Румянцева


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Во время пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске российских журналистов угощали минеральной водой, яблочным соком и конфетами с алкоголем.
 
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