Смотрите, чем Лукашенко угощал российских журналистов на пресс-конференции









sputnik.by , Лукашенко дважды прекращал разговор, чтобы предложить журналистам угоститься. Как сообщает, Лукашенко дважды прекращал разговор, чтобы предложить журналистам угоститься.





«А что вы не пьете сок? Он без сахара. Я специально распорядился вам его поставить», – сказал Александр Лукашенко.





По его словам, в саду, который он лично посадил, в этом году было так много яблок, что он не знал, что с ними делать, и распорядился сделать сок без сахара.





Также Лукашенко предложил журналистам угоститься конфетами с коньяком от «Коммунарки». Он рассказал, что эти конфеты недавно передал одной из жен президента Судана.













Журналисты из России находятся в пресс-туре по Беларуси всю неделю. Некоторые из них рассказывали в соцсетях, что один из дней их даже угощали черной икрой.









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