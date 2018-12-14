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В Киев на Объединительный собор приедут 192 представителя церквей

15.12.2018 09:41 — Разное | Партизан  
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Собор состоится в Софии Киевской 15 декабря


София Киевская / kiev.vgorode.ua

В Объединительном соборе, который состоится в Софии Киевской для избрания предстоятеля единой Украинской поместной православной церкви, примут участие 192 представителя церквей.

Как сообщили Громадськoму в организационном комитете Собора, от УПЦ Киевского патриархата прибудут 126 человек, среди них - 42 архиерея и 84 сопровождающих (по одному священнику и мирянину на архиерея).

От УПЦ Московского патриархата подтвердили участие 30 человек - десять епископов и 20 сопровождающих.

"По предварительным подсчетам экзархов Вселенского патриархата, на соборе будут присутствовать 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина", - говорится в сообщении.


Почетными гостями Объединительного собора будут президент Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Журналистов не пустят на заседание Собора.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием будет избран предстоятель единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры - митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

 



 
 
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