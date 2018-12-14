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Роналду согласился на двухлетний условный тюремный срок

15.12.2018 09:35 — Разное | Партизан  
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Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием, признав вину в неуплате налогов, за что получит два года тюрьмы условно, сообщает AS.



Суд обвиняет Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро. 13,4 миллиона футболист уже выплатил, однако согласно законодательству Испании, он должен предстать перед судом, чтобы ратифицировать соглашение со следствием.

Заседание суда назначено на 14 января 2019 года в Мадриде. По данным СМИ, Роналду признает себя виновным и согласится на двухлетний условный срок.

Адвокат Роналду пытался заменить возбуждении уголовного дела на штраф 375 тысяч евро, но его предложение было отклонено.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду договорился с испанскими властями о штрафе в 18,8 млн евро и условный тюремный срок в два года за сокрытие налогов во время выступлений за Реал.

 
 
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Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием, признав вину в неуплате налогов, за что получит два года тюрьмы условно, сообщает AS.
 
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