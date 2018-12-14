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Лукашенко признался: «Я сам еще тот матерщинник»
На встрече 14 декабря с российскими СМИ в Минске Александр Лукашенко прокомментировал отмену концертов рэперов из-за того, что в их тестах присутствует ненормативная лексика.
По словам главы белорусского государства, запреты как метод борьбы с отрицательным влиянием, которое могут оказывать такие группы на молодежь, попросту неэффективны, и только привлекают еще большее внимание к исполнителям.
«Я сам еще тот матерщинник. Маты-перематы рэперов начали запрещать, но не нужно этого делать. Запретный плод сладок», – заявил глава Беларуси. При этом он отметил, что ненормативная лексика на сцене недопустима, и что сам он на людях ее не употребляет.
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На встрече 14 декабря с российскими СМИ в Минске Александр Лукашенко прокомментировал отмену концертов рэперов из-за того, что в их тестах присутствует...
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