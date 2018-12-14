Лукашенко признался: «Я сам еще тот матерщинник»









По словам главы белорусского государства, запреты как метод борьбы с отрицательным влиянием, которое могут оказывать такие группы на молодежь, попросту неэффективны, и только привлекают еще большее внимание к исполнителям.





«Я сам еще тот матерщинник. Маты-перематы рэперов начали запрещать, но не нужно этого делать. Запретный плод сладок», – заявил глава Беларуси. При этом он отметил, что ненормативная лексика на сцене недопустима, и что сам он на людях ее не употребляет.



